Maíra Cardi fala de Arthur Aguiar: 'Amar acima da relação conjugal'

Maíra Cardi conta sobre seu relacionamento com Arthur Aguiar em post especial do casal: 'É respeitar perto ou longe'

A coach Maíra Cardi (38) surpreendeu os internautas ao mostrar novas fotos com o marido, o ator Arthur Aguiar (33). Neste sábado, 13, ela abriu um álbum de fotos do casal ao curtir um momento romântico juntos e aproveitou para falar da relação deles.

Ela contou o que importante no casamento dos dois ao contar que iriam até uma padaria para o café da manhã.

"Bora levar o Rei da padaria para padaria? Para mim ovos, para ele pão. Comer porcaria só fora de casa. Então, hoje é dia de padaria para ele! Amor é amar acima da relação conjugal, é respeitar acima das diferenças, é respeitar perto ou longe, amar junto ou separado! Amando amar você!", disse ela.

Planos de Maíra Cardi e Arthur Aguiar para mudar de país

A coach Maíra Cardi e o ator e cantor Arthur Aguiar podem mudar de vida em breve. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, os dois estariam com planos de mudar de país. Eles estariam pensando em deixar o Brasil e ir morar na Califórnia, nos Estados Unidos.

O colunista ainda revelou que a intenção do casal seria ter uma vida mais simples e segura ao lado dos filhos. Atualmente, Maíra Cardi está em uma viagem com o filho mais velho, Lucas, na Califórnia. Enquanto isso, Arthur está no Brasil com a filha, Sophia.

