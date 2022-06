Arthur Aguiar, Paulo André e Pedro Scooby marcam presença em festa de Douglas Silva no Rio

Ator Douglas Silva faz festão na Zona Oeste do Rio de Janeiro e recebe ex-BBBs e famosos

O ator Douglas Silva (33) promoveu um festão no Rio de Janeiro na noite de sábado, 04!

O artista, que participou do BBB 22, recebeu os amigos de confinamento Paulo André (23), Pedro Scooby (33) e Arthur Aguiar (33). A esposa de Arthur, Maíra Cardi, também esteve presente no evento batizado de DG Forever em um sítio na Zona Oeste da capital carioca.

A atriz e apresentadora Regina Casé (68), seu marido, Estevão Ciavatta, Lucas Penteado, Babu Santana e Sérgio Loroza também marcaram presença.

Nos Stories de seu Instagram, DG compartilhou registros da noite. "Vocês pediram... a noite tá começando, pai, exxxquece!", celebrou.

Em alguns vídeos, ele aparece cantando pagode ao lado de Scooby, P.A e Regina. Douglas também surgiu fazendo coreografias ao lado da primogênita, Maria Flor.

Douglas Silva faz participação na nova temporada de 'Sob Pressão'

Após participar do BBB 22, Douglas Silva volta às telinhas para a quinta temporada da série Sob Pressão, que estreou nesta quinta-feira, 2, no Globoplay. Ele vai aparecer no quarto episódio da trama, que vai contar sobre a vacinação. Segundo a emissora, ele interpreta o pai de uma menina que nunca foi vacinada e sofrerá com as consequências disso. A história pretende alertar sobre a questão da vacinação na população.

Confira os famosos que estiveram na festa de Douglas Silva:

