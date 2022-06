Douglas Silva faz participação na nova temporada de Sob Pressão

Após o BBB 22, Douglas Silva é chamado para atuar em episódio da série médica da Globo, Sob Pressão

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 14h07

O ator Douglas Silva (33) está de volta à atuação após participar do Big Brother Brasil 22, da Globo. Ele foi convidado para atuar na quinta temporada da série Sob Pressão, que estreia nesta quinta-feira, 2, no Globoplay.

Ele vai aparecer no quarto episódio da trama, que vai contar sobre a vacinação. Segundo a emissora, ele interpreta o pai de uma menina que nunca foi vacinada e sofrerá com as consequências disso. A história pretende alertar sobre a questão da vacinação na população.

A nova temporada de Sob Pressão terá dois episódios lançados por semana no Globoplay a partir desta quinta-feira, 2 de junho.

Douglas Silva fala do pós-BBB

Logo depois de sair da casa do BBB 22, Douglas Silva falou sobre a sua vida antes e depois do reality show. "O Douglas Silva antes do BBB era um cara que achava que poderia fazer tudo sozinho e o BBB demonstrou que eu sozinho não consigo fazer muitas coisas. Uma andorinha não faz verão e eu consegui fazer um verão junto com os meus amigos. Foi muito importante para mim, sem eles ali e não conseguiria seguir até a final", disse ele.

Então, ele também comentou sobre os planos para o futuro. "Tenho certeza que são muitos frutos. Ainda vou analisar tudo, mas sei que até a Maria Flor já está trabalhando e isso para mim é impagável porque ela está começando na mesma idade que eu quando estreei", contou.