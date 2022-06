Douglas Silva, Jade Picon, Paulo André e Pedro Scooby curtem festa juntos em São Paulo

Ex-BBBs Douglas Silva, Jade Picon, Paulo André e Pedro Scooby se reencontram em festa na capital paulista e

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 09h05

Do BBB para a vida! Os ex-brothers Douglas Silva (33), Jade Picon (20), Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) se reencontraram na noite de quarta-feira, 01!

Nos Stories de seu Instagram, DG compartilhou registros da noite com os integrantes do 'grupinho da Disney' durante festa em São Paulo e mostrou que a amizade segue firme e forte após o confinamento no reality da TV Globo.

Nas imagens publicadas pelo artista do filme Cidade de Deus nos Stories do Instagram, Scooby aparece cantando a canção Me Sinto Abençoado, do MC Poze do Rodo em parceria com o rapper carioca Filipe Ret, que marcou os dias de confinamento dos brothers no BBB 22.

"Vai dar ruim hoje, hein. Só resenha", brincou Douglas ao lado dos atletas.

Além dos amigos, Leo Picon (26), irmão de Jade, também esteve presente no local.

Luísa Sonza rebate rumores de affair com Paulo André

Após ter sido vista com Paulo André em show do cantor Thiaguinho, Luísa Sonza (23) se manifestou após páginas de fofoca publicarem que ela teria confirmado o romance com o atleta. "Não me importo com as notícias que saem, ou se o povo descobre quem eu peguei, quem eu não peguei. Eu assim não tô nem aí, quando eu quero fico na frente de todo mundo". "Gente, eu não confirmei nada pra ninguém", afirmou Luísa.

Confira registros do reencontro de Douglas Silva, Jade Picon, Paulo André e Pedro Scooby: