Após pedido, Boninho responde sobre Carol Nakamura no BBB 24

Diretor do 'Big Brother Brasil', Boninho esclarece regras para escolha do elenco do reality após pedido de fãs de Carol Nakamura

Após receber pedidos de fãs da Carol Nakamura sobre participação no Big Brother Brasil 24, o diretor Boninho resolveu responder comentários nas redes sociais e esclareceu a possível presença dela no reality da Globo.

Em sua conta no Twitter, agora X, o marido da apresentadora Ana Furtado afirmou que a ex-bailarina do Faustão, que foi eliminada do No Limite - Amazônia na prova semifinal, não estará na nova edição do programa, que em 2024, terá um novo grupo, o Puxadinho.

O Big Boss afirmou que não pretende levar participantes de outros reality shows para o confinamento. "Já vou adiantar aqui. Ela [Carol Nakamura] é uma amiga e querida, mas não! Mantenho minha decisão de não levar nenhum ex-reality pro BBB. Fez um outro, mesmo que seja nosso [da TV Globo], está fora", escreveu ele durante a madrugada desta sexta-feira, 18.

Carol Nakamura planeja parque para cachorros em mansão

Anunciada como uma das integrantes do No Limite, a atriz Carol Nakamura estava com altas expectativas para sua participação no reality de sobrevivência. A famosa entrou na atração global com planos para o prêmio de R$ 500 mil.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gui Leonel, marido da ex-bailarina do Faustão, revelou que Nakamura tem o sonho de reformar sua casa e fazer um parque de diversão para seus 17 cachorros.

"Quando ela ganhar o dinheiro [do No Limite], a ideia é terminar a reforma da casa", disse o influenciador, que ainda contou que o projeto do imóvel conta com cinema privativo e cinco quartos.

"Demanda muito tempo, trabalho e dinheiro. A ideia [também] é investir na casa e na carreira dela, ela quer ir para a Espanha para fazer um curso de atuação lá", completou.

O grande campeão do No Limite - Amazônia foi o paratleta Dedé. O paulista, de 45 anos, conseguiu realizar a última prova da competição em menor tempo e conquistou o prêmio de R$ 500 mil.