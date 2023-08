Campeão do No Limite, Dedé revela o que vai fazer com o prêmio de R$ 500 mil

Dedé venceu o No Limite 2023 e já sabe como vai gastar o dinheiro do prêmio

O paratleta Dedé é o grande campeão do No Limite 2023, da Globo. A final do reality show foi exibida na noite de quinta-feira, 17, e revelou a vitória dele, que levou para casa o prêmio de R$ 500 mil. Agora, ele revelou o que vai fazer com o dinheiro do prêmio.

Em entrevista ao site Gshow, Dedé contou que vai gastar o dinheiro com seus pais e também quer fazer investimentos . “Eu vou ajudar os meus pais. Moro com eles há 40 anos e a casa precisa de uma reforma. Também pretendo investir um pouco em equipamentos e investir na minha carreira”, disse ele.

Vale lembrar que Dedé usa uma prótese na perna. Ele amputou um dos pés aos 2 anos de idade após nascer com uma má-formação. Em seu crescimento, ele se dedicou aos esportes e se tornou paratleta.

Emocionado, ele comemorou a sua vitória no reality show. “É muito importante acreditar em nós. É sobre jogo, sobrevivência. Minha mãe sempre acreitou em mim e se eu estou aqui hoje, é por causa dela. É difícil de falar, eu a amo muito”, declarou.

O segundo lugar do No Limite ficou com Raiana, que ganhou o prêmio de R$ 100 mil. E o terceiro lugar é de Fulý, que ganhou o valor de R$ 50 mil .

Ex-BBB Amanda Meirelles revela o que fez com o prêmio

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles já definiu o destino do seu prêmio milionário do reality show da Globo. Ela venceu o Big Brother Brasil 23 em abril deste ano e conquistou a fortuna de R$ 2.880.000. Agora, a estrela contou o que fez com o valor impressionante e mostrou que é bem contida em seus gastos.

Amanda revelou que colocou o dinheiro em um investimento após pagar uma viagem para os seus pais para Bariloche, já que eles queriam conhecer a neve. “O dinheiro está aplicado e rendendo. Com os rendimentos, eu pago a parcela do Fies (financiamento estudantil). Eu sempre lidei com o fato de não ter dinheiro. E agora que tenho eu vejo que a responsabilidade é muito maior. Então, sempre penso: 'Vale a pena comprar? Vale a pena gastar?'”, contou ela em entrevista na coluna Play, do Jornal O Globo.

“Sou bem mão de vaca. Mas lógico que me dou uns mimos às vezes. Compro, mas sempre com parcimônia e cautela, para que o dinheiro permaneça ali e eu não fique sem”, afirmou ela.