Em entrevista à CARAS, Gui Leonel, marido de Carol Nakamura, falou sobre as expectativas para ver a amada em No Limite

Anunciada como uma das integrantes do No Limite, a atriz Carol Nakamura (40) está com altas expectativas para sua participação no reality de sobrevivência. A famosa já entrou na atração global com planos para o prêmio de R$ 500 mil.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gui Leonel (31), marido da ex-bailarina do Faustão, revelou que Nakamura tem o sonho de reformar sua casa e fazer um parque de diversão para seus 17 cachorros.

"Quando ela ganhar o dinheiro [do No Limite], a ideia é terminar a reforma da casa", disse o influenciador, que ainda contou que o projeto do imóvel conta com cinema privativo e cinco quartos.

"Demanda muito tempo, trabalho e dinheiro. A ideia [também] é investir na casa e na carreira dela, ela quer ir para a Espanha para fazer um curso de atuação lá", completou.

Em meio a ansiedade do público para ver os participantes se arriscando na selva amazônica, Leonel garantiu que a amada será um dos destaques da temporada. Segundo ele, Nakamura é fácil de se conviver, mas também tem uma personalidade forte. "É tudo na lata. Para muitos, isso é um defeito, mas a Carol é a pessoa mais fácil e mais difícil de se lidar", disse.

Leia também: No Limite gringo já foi gravado no Brasil duas vezes; saiba detalhes

Recebendo diversas mensagens dos internautas, que já estão torcendo pela sua esposa, Gui não negou o quanto está com saudades e comentou sobre o período solitário. "A saudade é de matar. Acho que é até pior para quem fica", afirmou o bonitão, que ficou acompanhado apenas do cachorrinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por No Limite (@nolimite)

QUANDO ESTREIA NO LIMITE 2023?

A sétima temporada do No Limite tem estreia marcada para o dia 18 de julho, na TV Globo. Apresentado por Fernando Fernandes, o reality será exibido duas vezes na semana e deve ficar no ar pouco mais de um mês.

Fernando revelou que encontrou uma certa dificuldade para gravar de cadeira de rodas na mata, mas tudo foi adaptado para ele não se machucar. "Assistam, porque vai ser algo muito forte, desde a chegada até o final do programa. Para eu me locomover na selva tenho que criar formas, né? Como serão essas formas? Eu não vou adiantar nada", contou ele ao Gshow.