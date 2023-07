No Limite gringo já foi gravado no Brasil duas vezes; saiba detalhes

Reality norte-americano que inspirou o No Limite já usou o Brasil como locação e causou perrengue nos participantes

Com menos de uma semana para a estreia do No Limite 2023, muitos fãs do programa já estão cheios de ansiedade para ver os participantes lutando pela sobrevivência na Amazônia. Mas o que poucas pessoas sabem, é que a versão americana do reality também já explorou a mesma região.

Intitulado como Survivor, o programa que inspirou o No Limite usou a selva amazônica como locação entre novembro e dezembro de 2002 e estreou na emissora CBS, em fevereiro de 2023. Essa foi a sexta temporada do programa e contou com 16 competidores.

Na época, a atração mostrou alguns detalhes da cultura indigena e brasileira, mostrando pratos típicos da região. Além disso, as tribos, que separam homens de mulheres, foram nomeadas como tambaqui e jaburu.

As famosas provas do programa foram gravadas no Parque Nacional do Rio Negro, à margem direita do rio, e também próximo à Estação Ecológica de Anavilhanas, o maior arquipélago fluvial do mundo.

Mas essa não foi a única vez que a produção de Survivor desembarcou nas terras tupiniquins. Em 2009, o programa gravou a 18ª temporada do reality show no estado do Tocantins, na região do Jalapão.

Os 16 participantes participaram foram divididos em tuas tribos de oito pessoas, Jalapão e Timbira. A gravação aconteceu entre outubro e dezembro daquele ano, promovendo uma verdadeira luta dos americanos em meio às tempestades e altas temperaturas.

Nesta edição o público pode acompanhar um twist que promoveu grandes embates entre os participantes. Antes de serem totalmente eliminados do programa, eles eram levados para uma "ilha do exílio", onde recebiam pistas para um encontrar um ídolo de imunidade escondido.

QUANDO ESTREIA NO LIMITE 2023?

A sétima temporada do No Limite tem estreia marcada para o dia 18 de julho, na TV Globo. Apresentado por Fernando Fernandes, o reality será exibido duas vezes na semana e deve ficar no ar pouco mais de um mês.

Fernando revelou que encontrou uma certa dificuldade para gravar de cadeira de rodas na mata, mas tudo foi adaptado para ele não se machucar. "Assistam, porque vai ser algo muito forte, desde a chegada até o final do programa. Para eu me locomover na selva tenho que criar formas, né? Como serão essas formas? Eu não vou adiantar nada", contou ele ao Gshow.

Vale destacar que, assim como o Big Brother Brasil, o programa vai apostar na mistura de famosos com anônimos pela disputa do prêmio de R$ 500 mil. Entre os 15 participantes, quatro são pessoas conhecidas do público brasileiros por sua atuação na TV. São eles Carol Nakamura, Monica Carvalho, Claudio Heinrich e Paulo Vilhena.