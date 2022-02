Após expulsão do BBB 22, Maria surge na web e manda recado: ''Erros acontecem''

A atriz e cantora Maria fez uma reflexão sobre sua participação no BBB e mandou um recado através do perfil oficial do reality

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 18h36

Maria(21) reapareceu nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 17.

A atriz e cantora, que foi expulsa do BBB 22 após bater um balde em Natália Deodato (22) durante o Jogo da Discórdia, mandou um recado para os fãs através do perfil oficial do reality show.

"E aí, galera? Minhas mariconas, meus queridos e queridas que me acompanharam nessa trajetória muito doida que é o BBB. Só quero passar para dizer que está tudo bem. Na medida do possível, estou tentando entender como está o mundo aqui fora porque a gente entra numa imersão, e sair é uma coisa diferente, até porque a gente sai muito diferente", declarou ela,

Maria também refletiu sobre o erro que cometeu no jogo e pediu para ser lembrada por suas atitudes positivas. "E é isso, bola pra frente, vida que segue, e o jogo lá dentro também. Mas aqui fora minha vida continua, e eu espero poder continuar mostrando a Maria autêntica que eu fui lá dentro e que vocês fiquem sempre com a imagem positiva de tudo que eu fiz de bom. Os erros acontecem, mas eu sei que eles não me definem. Se era essa a maior preocupação de vocês, estou ciente e estou lidando com isso", concluiu a ex-sister.

Vale lembrar que no próximo domingo, 20, Maria estará no palco do Domingão do Huck, comandado por Luciano Huck (50). A gravação da participação da ex-BBB aconteceu nesta sexta-feira, 18.

Confira o vídeo completo do recado da ex-sister: