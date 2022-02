Expulsa do BBB 22, Maria fará participação no programa 'Domingão com Huck'

Após ser expulsa do BBB 22 por agressão, atriz Maria tem participação confirmada no 'Domingão com Huck' no próximo domingo, 20

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 13h47

Desclassificada do BBB 22, a atriz Maria (21) irá participar do Domingão com Huck.

A sister, que interpretou Verena na novela Amor de Mãe, teve sua participação confirmada no programa pela própria TV Globo, nesta quinta-feira, 17, em chamada na programação da emissora.

Expulsa do reality global por ter agredido Natália (23) durante Jogo da Discórdia na última segunda-feira, 21, ela estará no palco da atração comandada por Luciano Huck (50) na edição do próximo domingo, 20, que tem gravação prevista para sexta-feira, 18.

A cantora foi desclassificada após a produção do BBB 22 reavaliar as imagens da dinâmica em que ela bateu um balde na cabeça de Natália. Veja o momento em que Maria recebeu a notícia.

Além de Maria, Bárbara (29), a quarta eliminada do Big Brother Brasil na terça-feira, 15, com 86,02% dos votos do público, também vai bater um papo com o marido de Angélica (48).

A ex-sister não tomou café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você e nem esteve no Encontro com Fátima Bernardes. Mas a emissora resolveu dar uma chance para a atriz se explicar, já que ela estava preocupada com sua atitude antes mesmo de ser comunicada sobre a desclassificação.

Os brothers expulsos do reality não costumam ter essa regalia. Apenas Ana Paula Renault participou do Mais Você para se justificar após ter sido desclassificada por dar tapa em Renan no BBB 16.