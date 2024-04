Ex-BBB Vanessa Lopes está no elenco do reality Túnel do Amor

Vanessa Lopes é confirmada na terceira temporada do reality Túnel do Amor, do Multishow e Globoplay

Vanessa Lopesdesistiu do Big Brother Brasil 24 após 11 dias de programa, mas a influenciadora está confirmada em um outro reality show da emissora.

Segundo informações do jornal O Globo, a criadora de conteúdo faz parte do elenco da terceira temporada de Túnel do Amor. O programa, que estreia na próxima segunda-feira, 22, será exibido no Multishow e no Globoplay.

As gravações do reality aconteceram no ano passado, antes da tiktoker entrar no BBBB 24 e sofrer um surto psicótico, que resultou em sua desistência do programa.

Ainda de acordo com o jornal, Vanessa não é a única ex-sister na nova edição do programa de relacionamento. Daniel Lenhardt, do BBB 20, e Larissa Tomásia, do BBB 22, também integram o elenco da nova temporada.

Apresentado por Ana Clara, 'Túnel do Amor' conta com 20 episódios que serão exibidos no Multisow de segunda a sexta-feira, às 22h30. Já no Globoplay, às segundas, 18h, serão liberados cinco capítulos por vez.