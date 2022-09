Ana Clara será a apresentadora da segunda temporada do reality “Túnel do Amor”

A apresentadora Ana Clara irá comandar a segunda temporada do reality-show que foi apresentado por Marco Mion no Multishow

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 17h56

Nesta segunda-feira, 19, foi anunciado que Ana Clara Lima irá comandar a segunda temporada do reality-show Túnel do Amor no canal Multishow.

A participante do Big Brother 2018 entrará no lugar do apresentador Marcos Mion, que apresentou a primeira temporada do programa e irá focar se dedicar a projetos voltados para música no canal.

A previsão de estreia da segunda temporada do reality de casais é para o ano que vem, e será exibida no Multishow e no streaming Globoplay.

No programa, dez duplas de amigos se separam em uma casa dividida por um túnel. A missão de reality é que os amigos encontrem um crush ideal um para o outro.

Falou mesmo!

Recentemente, a apresentadora abriu o jogo sobre ter feito a cirurgia de mamoplastia. Ana contou que fez o procedimento que reduziu os seios e colocou silicone.

“Eu tinha peito grande. Fui fazer um exame e ele estava desigual e com vários cistos. Graças a Deus não eram malignos. Coloquei silicone bem pequenininho, 160 ml, porque fiquei sem nada. Fiquei só com as próteses”, disse ela no canal Multishow.