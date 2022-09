Ana Clara Lima fala sobre cirurgia nos seios: 'Tinha peito grande'

Ana Clara Lima relembra detalhes sobre sua decisão de fazer uma mamoplastia

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 16h53

A ex-BBB Ana Clara Lima surpreendeu seus fãs ao falar abertamente sobre a cirurgia de mamoplastia que fez há pouco tempo. Ela contou que reduziu o tamanho dos seios e também colocou silicone em um procedimento cirúrgico.

“Eu tinha peito grande. Fui fazer um exame e ele estava desigual e com vários cistos. Graças a Deus não eram malignos. Coloquei silicone bem pequenininho, 160 ml, porque fiquei sem nada. Fiquei só com as próteses”, disse ela no canal Multishow.

Além disso, Ana Clara impressionou ao contar que levou para casa o tecido mamário que foi retirado na cirurgia. “O peito ficou um tempão lá em casa. O médico me entregou o saquinho com o peito e o cisto e disse: 'você tem que levar lá no laboratório. Leva e entrega lá que eles vão fazer os exames'. Aí ficou aquele peito lá na bancada de casa”, relembrou.

Ana Clara revela perrengue ao ir morar sozinha

A apresentadora e ex-BBB Ana Clara (25) está morando sozinha há pouco tempo em um apartamento duplex e já enfrentou um perrengue. Ela revelou que teve a luz cortada por falta de pagamento!

“Esqueci de pagar a luz e cortaram. E papel higiênico que não aparece sozinho aqui dentro de casa, né?”, contou a ex-sister durante o programa Foquinha no Gshow, apresentado pela influenciadora Foquinha (34).

Foquinha ainda brinca: “Nós aqui falando de glamour, é isso, olha o perrengue”.

