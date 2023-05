'Túnel do Amor': Ana Clara intervém após participante fazer comentário sobre "preferir pessoas brancas"

Apresentadora Ana Clara Lima fez um discurso após participantes discutirem 'tipo' baseado em cor da pele

A Ana Claramal começou a apresentar o 'Túnel do Amor' e já teve de intervir em uma questão delicada, que ocorreu durante uma conversa entre os participantes.

O caso começou quando Vini falou sobre Bruno e Vick terem se beijado para Pâmella. "Quando falaram que ele beijou a amiga dela, Vick, né, linda a amiga. E não é o perfil dele, preta. E eu falei: 'car*lho, mano, beijou outra preta?'. O moleque tá realmente envolvido ali, se entregou legal"

Ouvindo as palavras dele, Pâmella foi para o quarto chorar e Bruno foi atrás."Escutar umas coisas que doem", disse ela. "Eu não falei na maldade. Eu tô sendo sincero, não é o perfil dele", justificou ele.

Após a conversa dos dois, a apresentadora apareceu e fez um discurso, abordando a questão."Não tem como a gente não falar sobre isso hoje. Tem questões que a gente não pode ignorar na vida, nem aqui dentro do experimento, nem em lugar nenhum", iniciou.

"Esse papo de 'ai, meu gosto é assim', faz muita gente pensar como são criados os tipos. Será que a gente nasce e olha para um tipo de pessoa, uma cor de pele, um tipo de cabelo, um corpo e fala: 'meu tipo'? Ou será que a gente vai construindo isso ao longo da vida?", questionou a ruiva.

"A produção do Túnel do Amor tá atenta à complexidade do assunto que a gente tá vivendo e, principalmente, ao limite do que é tolerável", alertou ela.

Veja foto: