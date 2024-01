André Martinelli recorda romance no BBB 13: 'Parte do sucesso que tive'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-brother André Martinelli contou os maiores desafios e alegrias durante sua passagem pelo BBB

Ex-brother do BBB 13, André Martinelli (34) assegura que o reality mudou sua vida. No programa, ele ficou marcado por resistir 18 horas em uma prova, e também por viver um romance com Fernanda Keulla (37), campeã da edição. Para ele, cada passo na casa contribuiu para seu sucesso.

O ex-participante do BBB diz que o romance veio de forma natural, e que a relação o ajudou a avançar no jogo. Já quanto às provas, Martinelli afirma que criou um preparo, especificamente para a disputa pela liderança, já que as Provas do Anjo eram mais imprevisíveis.

"As [provas] de liderança, que tinham mais chances de ser de resistência, eu aproveitava para comer mais, dormir melhor e tomar pouca água. [Pensava até nas] roupas que usava, se era de frio ou as brancas para o calor", diz. "Tudo o que aconteceu, da forma que aconteceu foi parte de todo o sucesso que tive ali", conta à CARAS Brasil.

Martinelli se tornou Líder após resistir por 18 horas em uma prova, e ele conta que essa foi sua maior alegria e seu maior desafio. Após deixar a casa, o atleta e palestrante diz que encontrou um retorno positivo do público, conquistou sua independência financeira e se mudou para o Rio de Janeiro —hoje, ele vive em São Paulo há oito anos.

Agora, o ex-BBB conta que está acompanhando a 24ª edição do programa. Ele lamentou a desistência de Vanessa Lopes (22), mas afirmou que não vê o jogo como definido. "O jogo tem fôlego ali pra seguir e render boas jogadas. Tudo pode mudar."

Abaixo, André Martinelli comenta mais sobre sua participação no BBB 13, dá dicas para anônimos que gostariam de participar do jogo e ainda comentou sobre formar casais na casa. Confira trechos editados da conversa.

Como sua vida mudou após o BBB?

Minha vida mudou de várias formas, conquistei minha independência financeira, mudei para o Rio e hoje moro há oito anos em São Paulo. Me tornei uma pessoa pública. E foi bacana porque tive um retorno muito positivo do público.

Em sua edição você teve um bom desempenho em provas de resistência, tendo resistido por 18 horas em uma das dinâmicas. Como era passar por isso?

As provas são sempre muito bem elaboradas, e eu sempre me preparava para uma prova de resistência, comia bem, tomava pouca água. Seguia um protocolo, tipo de roupa também. E daí na prova quando via o que era, ficava demais no porque eu precisava ganhar e mentalizava aquilo. Essa prova de 18 horas foi bem assim, eu tinha que ganhar o líder então o meu porque era muito forte.

Também na casa, você viveu um dos romances mais queridos pelo público do BBB. Você sente que a relação te ajudou no reality?

Acredito que a relação ajudou sim, foi algo natural e que fez parte da minha trajetória no programa. Tudo o que aconteceu, da forma que aconteceu foi parte de todo o sucesso que tive ali.

Hoje em dia, os fãs estão cada vez mais ligados nos casais do reality. Qual dica você daria para separar o romance e o jogo?

Muito difícil opinar porque cada pessoa é uma, ainda mais sendo de jogo, e se relacionando ainda. Mas pé no chão, sejam sensatos, coerentes com a leitura do jogo, e se for pra ficar junto mesmo se blindem de vários comentários. A gente nunca sabe que ali está desestabilizando o casal pra poder jogar também.

Qual foi seu maior desafio na casa do BBB? E após o programa?

O maior desafio lá dentro foi sem dúvidas a prova de resistência, e aqui fora são os diferentes jeitos que encontro no esporte de me desafiar.

Qual é sua memória favorita do BBB 13?

Ganhar a minha primeira prova do líder. Foi incrível, me deu uma energia muito boa para entrar no jogo pra valer.

Quais dicas você daria para quem quer entrar no próximo BBB?

Vai de coração aberto pro jogo, e se divirta também. Tudo ali passa rápido, aproveita o caminho e saiba se posicionar na hora certa, coerente, que será necessário em alguns momentos. Cuidado com as amizades lá dentro. E é um jogo, então jogue, afinal o que seria de um jogo sem boas jogadas.