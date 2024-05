Zilu Camargo surge com a mãe no hospital e revela diagnóstico

Ainda no Brasil, Zilu Camargo surge com a mãe deitada em cama de hospital e revela o que aconteceu com a senhora; famosa contou diagnóstico dela

A empresária Zilu Camargo revelou neste domingo, 26, com uma postagem em sua rede social que sua mãe estava internada por conta de uma pneumonia. No Brasil, desde sua vinda nos últimos meses para ver Wanessa Camargo saindo do BBB 24, a famosa estava presente quando dona Fia precisou de atendimento.

Ao lado da senhora, que surgiu deitada em um quarto de hospital, a ex-esposa de Zezé Di Camargo surgiu com o semblante calmo ao vê-la fora de perigo. Zilu Camargo então comentou o que aconteceu e disse que ela está recuperada.

"Aqui com ela! Minha mãezinha. Ela estava com pneumonia, mas agora ela está bem e vai receber alta logo. Te amo dona Fia", falou a empresária sobre a mãe ter se curado e poder retornar ao seu lar.

Ainda recentemente, Zilu Camargo revelou não aprovar a volta de Wanessa Camargo com Dado Dolabella. Em conversa com o colunista Gabriel Perline, do IG Gente, ela confessou não gostar do romance entre a filha e o ator, mas que respeita a decisão da herdeira. "Quem tem que aprovar é ela", disse a empresária. "Eu falei ‘a decisão é sua, filha. A escolha é sua. Seja feliz do seu jeito’. Mas se eu aprovei aí já é outra coisa. A gente não tem quem tem que aprovar, né?".

Zilu Camargo desmente que tenha falado de Yasmin Brunet

A empresária Zilu Camargo gravou um vídeo para desmentir boatos envolvendo uma conversa dela com a diretora Marlene Mattos. As duas curtiram um jantar com amigas e os boatos diziam que elas teriam falado da amizade de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet após o BBB 24. Porém, ela negou.

Em um vídeo no Instagram, Zilu negou que tenha falado da herdeira de Luiza Brunet e ainda defendeu a amizade da modelo com sua filha mais velha. Ela contou que torce pelo reencontro delas fora do confinamento. Saiba o que ela disse aqui.