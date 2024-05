Zilu não quer contato com Dado Dolabella após reconciliação com Wanessa

Zilu Godoi, mãe de Wanessa Camargo, não quer contato com seu genro, Dado Dolabella, após segunda reconciliação com sua filha; saiba mais!

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão super felizes com sua segunda reconciliação, anunciada oficialmente na última sexta-feira, 10. No entanto, a mãe da cantora, Zilu Godoi, não está muito contente com o relacionamento e sequer quer ter contato com o genro.

Em conversa com o colunista Gabriel Perline, do IG Gente, Zilu confessou não aprovar o romance entre a filha e o ator, mas que respeita a decisão de Wanessa. "Quem tem que aprovar é ela", disse a empresária. "Eu falei ‘a decisão é sua, filha. A escolha é sua. Seja feliz do seu jeito’. Mas se eu aprovei aí já é outra coisa. A gente não tem quem tem que aprovar, né?".

A influenciadora, que já não se dava bem com seu genro antes do segundo término do casal, disse que não quer ter contato com Dado. Zilu revelou que o famoso pretendia lhe desejar um "Feliz Dia das Mães" no último domingo, 12, mas ela rejeitou o ato. "Obrigada, mas não quero. Eu respeito pra caramba, respeito a decisão dela, mas eu tenho direito", afirmou.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella anunciaram sua reconciliação em entrevista ao gshow na noite de sexta-feira, 10, quando a cantora retornou aos palcos pela primeira vez após sua participação do BBB 24. "A gente conversou bastante. E a gente tá tendo mais uma chance pra gente, porque não é uma história de alguns dias atrás. E a gente sempre pode batalhar pelo amor", declarou a artista falar sobre o namoro pela primeira vez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Dado Dolabella faz primeira homenagem para Wanessa após reconciliação

O ator Dado Dolabella usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem à namorada, Wanessa Camargo, que retornou aos palcos na noite de sexta-feira, 10, em São Paulo. Esta é a primeira declaração pública que o famoso faz após os dois anunciarem oficialmente a reconciliação do casal.

Através de seus stories no Instagram, Dado publicou um vídeo da apresentação da amada e se derreteu de amores ao parabenizá-la por todo sucesso. "Que orgulho, meu amor. Show mais lindo e emocionante. Quanto amor dessa galera que te acompanha há décadas, cantaram todas com a alma toda. Você merece", escreveu o ator na legenda.