Zilu Camargo desmente que tenha falado de Yasmin Brunet: 'Não procede'

Após rumores de que teria falado de Yasmin Brunet em conversa com Marlene Mattos, Zilu Camargo se pronuncia em novo vídeo

A empresária Zilu Camargo gravou um vídeo para desmentir boatos envolvendo uma conversa dela com a diretor Marlene Mattos. As duas curtiram um jantar com amigas na noite de quinta-feira, 21, e os boatos diziam que elas teriam falado da amizade de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet após o BBB 24. Porém, ela negou.

Em um vídeo no Instagram na noite desta sexta-feira, 22, Zilu negou que tenha falado de Yasmin e ainda defendeu a amizade da modelo com sua filha mais velha. Ela contou que torce pelo reencontro delas fora do confinamento.

"Olá pessoal da mídia, […] uma nota mentirosa dizendo que eu fui encontrar com a Marlene Mattos para falar da amizade da Wanessa com a Yasmin e que a Yasmin era um problema para a Wanessa. Pelo contrário, elas são amigas e elas são soluções uma para a outra porque amizade é tudo nessa vida. Essa notícia é mentirosa e não procede. Elas são grandes amigas. E, se Deus quiser, logo logo elas vão se encontrar e vou mostrar isso para vocês”, afirmou.

Zilu mostra a decoração de sua casa

A socialite Zilu Camargo encantou seus seguidores ao mostrar mais uma parte de como é a decoração de sua mansão luxuosa na Grande São Paulo. A estrela mora no local junto com a filha Wanessa Camargo, que se mudou para lá após se separar do ex-marido. Depois de exibir a área da cozinha nas redes sociais, ela mostrou como é a sala de estar e a sala de jantar.

Zilu mostrou a sua casa nos stories do Instagram. Ela exibiu a sala de estar com móveis clássicos, compostos por sofás estampados e traços em dourados e um tapete estampado. O local é em conceito aberto com a sala de jantar, que também conta com uma mesa de madeira em formato oval e com 10 lugares.

O espaço ainda conta com uma cristaleira e cortina no maior estilo de casa de princesa. A mansão ainda tem uma escada com corrimão em ferro preto e elevador logo na entrada.

Vale lembrar que Zilu mora em Miami, nos Estados Unidos, e veio ao Brasil para apoiar Wanessa durante sua participação no BBB 24, da Globo. Inclusive, ela que foi recebê-la no aeroporto após a filha ser expulsa do reality show sob a acusação de agredir Davi.