Zé Neto está com Covid-19 pela segunda vez e dupla cancela shows

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 15h48

O cantor Zé Neto (32), da dupla com Cristiano (34), testou positivo neste domingo, 13, para Covid-19, e fez com que os sertanejos cancelassem diversos shows marcados em sua extensa agenda.

Através do perfil oficial da dupla no Instagram, a assessoria de imprensa dos dois cantores publicou uma nota contando sobre a situação do artista, além de mostrar quais shows seriam cancelados pelo estado de saúde do cantor.

“Zé Neto testa positivo para COVID e agenda da dupla Zé Neto & Cristiano terá shows cancelados. O cantor passa bem e apresenta sintomas leves”, escreveram na legenda, junto dos sete shows que serão adiados, sendo que a maioria seria em outros países, como Itália, Inglaterra e Portugal.

Veja a publicação da dupla Zé Neto e Cristiano onde falam que o cantor Zé Neto está com Covid-19 e os shows foram cancelados:

