Zé Neto e a esposa se divertem em primeira viagem com os filhos para a Disney

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 10h24

O cantor sertanejo Zé Neto (32) e sua esposa, a influenciadora digital Natália Toscano (31) levaram os filhos, José Filho (05) e Angelina (02) para a primeira viagem para Orlando, nos Estados Unidos.

De acordo com Natália em suas redes sociais, não só as crianças estão curtindo o passeio, conhecendo os parques da Disney e da Universal Studios, mas ela o marido, que faz dupla com Cristiano (33), também.

"Mais um sonho realizado com meus pequenos", escreveu ela como legenda de uma das postagens. Nas imagens, ela aparece com um dos braços erguidos e sorrindo com a filha. Logo ao lado, está Zé Neto, acenando para a câmera com o filho logo à sua frente.

A viagem acontece dias depois de Natália passar por uma cirurgia para retirada de um pequeno nódulo na mama. Em outubro, a influenciadora descobriu o granuloma em um autoexame.

Os figurinos escolhidos pela família para o passeio tão especial

A família optou por looks confortáveis para o passeio. Natália optou por uma camiseta branca estampada e larga. Shorts jeans preto desfiado, tênis de cano alto nessas mesmas cores e óculos de sol com lente escura finalizam a composição.

Angelina combina o fugirino com a mamãe, também com uma camiseta branca e tênis, mas usa uma saia cor de rosa com tule branco.

Zé Neto, optou pelo tradicional e sem erro. Camiseta preta com boné e óculos na mesma cor, calça jeans azul e sapatênis marrom.

Enquanto José Filho, se inspira no papai com o mesmo acessório na cabeça, mas em tom azul marinho. O menino também opta por bermuda preta e camiseta verde.

Em outra sequência de fotos, Natália apostou em um conjunto de camiseta e saia pink e um tênis "mega confortável" segundo ela, na cor branca.

Ela elegeu esse look para um segundo passeio com a família. Nas imagens, ela e seu filho usam tiaras que remetem aos personagens Minnie e Mickey.