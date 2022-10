Natália Toscano passa por cirurgia para retirar nódulo da mama

Esposa do cantor Zé Neto, Natália Toscano precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico após identificar um nódulo na mama

A influenciadora digital Natália Toscano, que é esposa do cantor sertanejo Zé Neto, passou por uma cirurgia nesta semana para a retirada de um nódulo da mama. Ela foi diagnosticada com um pequeno granuloma, que é uma inflamação no tecido. A estrela descobriu o nódulo por meio do autoexame.

“Gostaria muito de reforçar a importância do autoconhecimento, de se tocar. Sempre faço o autoexame e me apalpando senti em uma das minhas mamas algo parecido como uma 'bolinha de gude'. Fui ao médico e descobri que eraum granuloma”, disse ela ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Natália está bem após o procedimento e contou que foi retirado apenas por precaução.

Natália Toscano fala sobre sua beleza

Em conversa com a CARAS Digital, Natália Toscano contou sobre os seus cuidados com a beleza. Dona de um corpo escultural, ela revelou o exercício físico diário ultrapassa os níveis da estética."Gosto de treinar, sempre fazer alguma atividade física não só pela estética, mas por me trazer um bem-estar muito bom", disse.

E além do treino, Natália conta que a sua alimentação também é muito importante para manter o shape. "Me sinto bem quando cuido de mim, é um cuidado que alimento diariamente como forma de carinho mesmo", afirmou.