Natália Toscano revela segredos da beleza: ''Cuido de mim''

A influenciadora digital Natália Toscano conversou com a CARAS Digital sobre a sua rotina e os cuidados com o corpo. A esposa de Zé Neto abriu o jogo sobre os segredos da beleza.

Dona de um corpo escultural, ela revelou o exercício físico diário ultrapassa os níveis da estética. "Gosto de treinar, sempre fazer alguma atividade física não só pela estética, mas por me trazer um bem-estar muito bom", disse.

E além do treino, Natália conta que a sua alimentação também é muito importante para manter o shape. "Me sinto bem quando cuido de mim, é um cuidado que alimento diariamente como forma de carinho mesmo", afirmou.

Nas redes sociais, a influenciadora exibe as curvas saradas em biquínis, maiôs, shorts, vestidos e croppeds. Em relação ao estilo, Natália conta que não se define em um só.

"Acredito que não tenho um estilo só, depende aonde vou e o que tenho vontade de vestir. Amo ser versátil!", admitiu.

A influenciadora digital Natália Toscano, que é a esposa do sertanejo Zé Neto, ostentou sua boa forma ao mostrar novas fotos só de biquíni. Ela posou deitada na bandeira do Brasil e também usando um modelito verde fininho. Nas fotos, ela deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis. “Pátria amada Brasil”, disse ela na legenda.

