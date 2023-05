Yudi Tamashiro reaparece nas redes sociais e dá detalhes sobre internação: "Bateu um desespero"

O apresentador Yudi Tamashiro tranquilizou os seguidores das redes sociais após precisar ser internado às pressas

Yudi Tamashiro (30) reapareceu nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 25, após precisar ser internado às pressas devido a um mal-estar.

O apresentador, que recebeu alta hospitalar após realizar uma bateria de exames e ser diagnosticado com burnout, publicou um vídeo no feed do Instagram explicando o motivo de sua internação, e tranquilizou os seus fãs, já que chegou a circular na internet notícias de que ele havia falecido.

"Estou vivo. Apareci! Eu sei que saíram muitas matérias falando que eu não tinha aguentado, que eu faleci, morri. Não! Estou firme", garantiu ele, explicando que estava fazendo o vídeo no SBT do Rio de Janeiro.

Depois, Yudi deu detalhes do motivo que o levou para o hospital. "Há dois dias, eu senti um formigamento muito forte aqui na minha mão esquerda, minha boca seca e um aperto no meu estômago e um nível de estresse altíssimo. Me bateu um desespero porque alguns amigos já infartaram. Minha família ficou desesperada e me mandaram para o hospital. Realmente estava com estresse muito alto, tive problemas com isso", explicou.

O apresentador ressaltou que sua fé foi fundamental para que ele saísse daquela situação. "Ali no hospital eu tive uma conversa com Deus ele me disse: 'meu filho levanta e continue caminhando, mas entenda que é tudo no meu tempo'", contou ele, revelando que decidiu ser seu próprio empresário.

"Estou passando por uma transformação em minha vida. Sou artista e vivo disso há muitos anos, desde os meus sete anos, mas eu fiz uma escolha... Resolvi ser empresário também e é nesse momento que eu me encontro, novos desafios, nova fase. Eu pensava que seria fácil, mas são novos desafios e cobranças", ressaltou, contando que além dessa nova fase da carreira como empresário, ele também abriu uma empresa no Japão, tem seu próprio escritório para gerenciar no Brasil, estava fazendo um piloto para um novo programa do SBT e criando um curso sobre comunicação, o que estava fazendo com que ele ficasse bastante sobrecarregado.

Por fim, Yudi explicou que 'trancou' sua agenda de trabalhos para cuidar da saúde, mas que seguirá trabalhando para Deus, por isso, vai pregar na igreja do pastor Claudio Duarte nesta noite.

Confira o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yudi Tamashiro (@yuditamashiro)

