Após internação, Yudi Tamashiro recebe alta hospitalar: "Seguindo as recomendações médicas"

O apresentador Yudi Tamashiro foi internado às pressas em um hospital de São Paulo após passar mal na manhã desta terça-feira, 23

Yudi Tamashiro (30) recebeu alta hospitalar após ser internado para realizar uma bateria de exames. Ele foi hospitalizado na manhã desta terça-feira, 23, pois acordou sentindo um formigamento nas mãos e estava com a boca seca.

No feed do Instagram, a equipe publicou um comunicado para tranquilizar os fãs sobre o quadro de saúde do apresentador. Sem revelar mais detalhes da internação, eles informaram que Yudi já está em casa "seguindo as recomendações médicas para descansar e recuperar sua energia".

"Nota de esclarecimento - Prezados fãs, admiradores e amigos. Nós, da equipe Yudi Tamashiro, viemos por meio desta nota para comunicar que nosso querido Yudi encontra-se bem e seguro. Ele está atualmente em casa, seguindo as recomendações médicas para descansar e recuperar sua energia. Entendemos que muitos de vocês têm demonstrado preocupação e carinho, e queremos tranquilizá-los de que Yudi está em boas mãos e recebendo todo o cuidado necessário para sua plena recuperação", diz o começo do comunicado.

Em seguida, a equipe afirmou que em breve Yudi dará detalhes sobre o ocorrido. "Nos próximos dias, Yudi retornará às suas atividades normais e estará pronto para compartilhar com todos vocês os detalhes do que aconteceu. Por respeito à privacidade dele e para que ele possa se recuperar completamente, pedimos a compreensão de todos para aguardarem até que ele mesmo se pronuncie."

"Agradecemos sinceramente a todos que enviaram mensagens positivas, orações e palavras de apoio. Seu amor e suporte significam muito para Yudi, toda a equipe e família. Juntos, somos mais fortes e superaremos qualquer desafio que surja em nosso caminho. Continuaremos a atualizá-los sobre o progresso de Yudi através de nossos canais oficiais, assim como sobre o seu retorno às atividades que tanto amamos", completaram.

Vale lembrar que Mila, esposa de Yudi, que revelou aos fãs que ele precisou ser hospitalizado. "[...] Há muito tempo, ele tem se dedicado incansavelmente a entregar o melhor para todos vocês: trabalhando, estudando e esforçando-se grandemente por nossa família. Porém, hoje ele despertou com formigamento nas mãos, boca seca e uma agitação intensa, querendo resolver várias coisas de uma só vez, envolvendo-se em reuniões, gravações de podcast e inúmeros compromissos em um curto espaço de tempo", revelou ela, que se casou com o apresentador em abril de 2022.

Confira o comunicado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yudi Tamashiro (@yuditamashiro)

