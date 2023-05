Yudi Tamashiro é internado e vai passar por bateria de exames: "Agitação intensa"

Yudi Tamashiro é internado nesta terça-feira (23); esposa deu detalhes do que aconteceu

A cantora Mila, que é casada com Yudi Tamashiro, publicou um longo desabafo nas redes sociais nesta terça-feira (23) no qual revela que ele foi internado para passar por uma bateria de exames.

"Oi, quem está escrevendo aqui sou eu, Mila, e hoje dedico estas palavras às mulheres, às esposas que zelam por seus lares. Recentemente, percebi que meu marido não estava bem... Há muito tempo, ele tem se dedicado incansavelmente a entregar o melhor para todos vocês: trabalhando, estudando e esforçando-se grandemente por nossa família", disse.

Segundo ela, o apresentador teve sintomas assustadores nesta manhã. "Porém, hoje ele despertou com formigamento nas mãos, boca seca e uma agitação intensa, querendo resolver várias coisas de uma só vez, envolvendo-se em reuniões, gravações de podcast e inúmeros compromissos em um curto espaço de tempo", escreveu.

Mila contou que não é a primeira vez que Yudi apresenta os sintomas, mas que os dois acharam melhor investigar o que está acontecendo. Ele será submetido a exames.

"Cancelei todos os seus compromissos, ligando para cada pessoa e desmarcando tudo. Agora, enquanto o observo sendo medicado e submetido a uma série de exames, uma profunda reflexão se inicia dentro de mim, e decidi compartilhá-la com vocês. Como mulheres, mesmo tendo homens fortes ao nosso lado, precisamos ser igualmente fortes e estar atentas à voz de Deus. Nos momentos mais difíceis, é crucial exercermos sabedoria e assumirmos o controle da situação. Embora seu marido possa dizer que não irá parar, a resposta correta vem do alto, e quando Deus fala, é preciso ter atitude e agir", afirmou.

Yudi Tamashiro e Mila se casaram em abril de 2022. O evento ocorreu na residência do casal, que ainda não está totalmente construída, e a elegância caiu muito bem com a simplicidade do evento.

De acordo com o ex-apresentador do Bom Dia e Companhia, era isso que o casal queria. "Poderíamos ter um mega evento com milhares de celebridades, fama e outras coisas mas nós entendemos que Jesus é simples e foi Ele que nos uniu novamente", escreveu Yudi na legenda das fotos do casamento que foram postadas em seu Instagram.

