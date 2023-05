Esposa de Yudi Tamashiro revela diagnóstico após exames e tranquiliza: "Logo ele vai estar de volta"

A cantora Mila revelou que Yudi Tamashiro ficará um tempo afastado das redes sociais para cuidar da sua saúde

Nesta quarta-feira, 24, a cantora Mila usou as redes sociais para revelar o motivo pelo qual o marido, Yudi Tamashiro (30), foi parar no hospital.

O apresentador, que já está em casa, precisou ser internado para realizar uma bateria de exames após acordar nesta última terça-feira, 23, sentindo um formigamento nas mãos e com a boca seca. Segundo Mila, o artista foi diagnosticado com burnout, o que ela já suspeitava, já que ele estava trabalhando demais.

"Estou aqui para dar uma satisfação sobre o que aconteceu ontem... Graças a Deus meu marido está bem, está descanso em casa. Há muito tempo eu tenho observado ele trabalhando muito. Ele abriu uma empresa no Japão, abriu um escritório aqui no Brasil. Um escritório grande, cheio de coisas, cheio de responsabilidades. Ele voltou para o SBT, vocês têm acompanhado. Ele lançou o curso dele e não só lançou esse curso, ele deu a vida nesse curso", começou ela no vídeo publicado no feed do Instagram.

Leia também:Após internação, Yudi Tamashiro recebe alta hospitalar: "Seguindo as recomendações médicas"

Mila explicou que Yudi passou horas sem dormir para se dedicar aos seus projetos, mas isso acabou afetando a sua saúde. "Eu acho muito lindo, apoio ele em tudo, só que ontem foi diferente. Ontem eu vi que realmente meu marido não está bem. Precisei agir quando vi ele formigando o braço, ele mais agitado que o normal, com falta de ar, ofegante, estressado. Eu falei: 'vamos para o hospital'. Ele resistiu, ele lutou, não queria ir de jeito nenhum. Eu enfiei ele no carro, e falei: 'você vai para o hospital, você não está bem'. Graças a Deus ele me ouviu."

Por fim, a cantora revelou que ele foi diagnosticado com burnout, e vai ficar um tempo afastado das redes sociais. "Ele foi medicado, foi feita uma série de exames e ele foi diagnosticado com burnout, que é o excesso de trabalho, como eu já sabia. Ele está trabalhando muito. O que ele tem a fazer é descansar, continuar tomando as medicações e se afastar um pouquinho de vocês, das redes sociais. Mas logo ele vai estar de volta, 100% recarregado e bem. Obrigada por todas as mensagens de carinho. Eu tenho certeza que ele vai voltar dessa mais fortalecido", completou.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mila (@eumila)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!