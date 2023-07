Yanna Lavigne desabafa sobre suspeita de febre maculosa: “Nunca fiquei tão mal”

Esposa de Bruno Gissoni, Yanna Lavigne relata sintomas de febre maculosa após levar picada de carrapato

Yanna Lavigne usou as redes sociais para desabafar sobre sua saúde na manhã desta quinta-feira, 06. A esposa do ator Bruno Gissoni contou que teve uma noite muito difícil após apresentar alguns sintomas de febre maculosa, uma doença infecciosa transmitida pela picada de carrapato.

Em seu stories do Instagram, Yanna iniciou o desabafo: "Nunca fiquei tão mal na minha vida. A febre voltava de três em três horas mesmo tomando remédio. Agora só tenho muita dor de cabeça. Estou deitada ainda. Vou passar em um médico”, disse a atriz e ex-modelo com a voz abatida.

Na sequência, Yanna contou que os seguidores a alertaram sobre algumas doenças depois que ela compartilhou o sintomas: "A sugestão de vocês é que seja dengue, mas não lembro de ter sido picada, ou a febre maculosa... Infelizmente fui picada por um carrapato”, a mãe das pequenas Madalena e Amélia relatou a suspeita.

Yanna, que mora em uma casa de campo em Minas Gerais, contou que está acostumada com os carrapatos: ”Aqui é normal levar picada de carrapato nesse período do ano, ainda mais porque a gente caminha muito pelo mato por aqui. Mesmo tomando banho quentão, verificando a roupa, às vezes os miudinhos ficam”, ela explicou.

Por fim, a atriz, que trocou alianças com Bruno em 2018, pediu que seus seguidores não entrassem em pânico com os sintomas: “Querem ver a picada de carrapato? E foi uma só! Mas seja o que for, já estou melhor”, Yanna concluiu, enquanto mostrava a marca em sua perna.

Yanna Lavigne mostra picada de carrapato - Reprodução/Instagram

