Bruno Gissoni e Yanna Lavigne esbanjam beleza em cliques na cachoeira: "Lindos"

Os atores Bruno Gissoni e Yanna Lavigne ganharam elogios ao surgirem em meio à natureza

O ator Bruno Gissoni arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 4, ao compartilhar alguns cliques curtindo à natureza ao lado de sua esposa, a atriz Yanna Lavigne, com quem está casado desde 2018.

Nos cliques postados no feed do Instagram, o artista surge sem camisa e de bermuda, e a atriz com um biquíni fininho, enquanto se refrescam em uma cachoeira localizada no Rio de Janeiro. "Cachoeira da Gruta", escreveu Gissoni na legenda da publicação.

A beleza do casal chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de elogios. "Lindos demais", disse uma seguidora. "Os papais tão on", escreveu outra. "Que coisa boa", falou uma fã. "Tão perfeitos", comentou mais uma.

Na última segunda-feira, 3, Yanna encantou os corações de seus ao compartilhar alguns cliques de um momento de relaxamento em família, acompanhada de seu marido e das duas filhas do casal, Madalena, de 5 anos de idade, e Amélia, de apenas um aninho, e se derreteu. "Agora eu era o herói", escreveu a atriz, fazendo referência a uma música de Chico Buarque e Nara Leão, João e Maria, um clássico da Música Popular Brasileira.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gissoni (@brunogissoni)

Declaração apaixonada para o marido

Recentemente, Yanna Lavigne usou as redes sociais para se declarar para o marido, o ator Bruno Gissoni, pai de suas duas filhas, Madalena e Amélia. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou duas fotos em que aparece em clima de romance com o amado, e aproveitou o momento para falar sobre a relação deles.

"Você aceita meu ser dual, ou multifacetado… Ou o que quer que seja não é fácil de lidar e você faz isso com mastreia. Pensando bem… eu também! Amo você, paizinho!", escreveu a artista na legenda da publicação. "Eu aceito você inteira", respondeu Gissoni.