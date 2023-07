Yanna Lavigne e Bruno Gissoni derretem internet em lindo momento família

Atores Yanna Lavigne e Bruno Gissoni encantam corações ao posar ao lado das filhas, Madalena e Amélia

Nesta última segunda-feira, 3, a atriz Yanna Lavigne decidiu encantar os corações de seus seguidores! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques de um momento de relaxamento em família, acompanhada de seu marido, o ator Bruno Gissoni, e das duas filhas do casal, Madalena, de 5 anos de idade, e Amélia, de apenas um aninho.

“Agora eu era o herói”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, fazendo referência a uma música de Chico Buarque e Nara Leão, João e Maria, um clássico da Música Popular Brasileira.

Nos cliques, Yanna e Bruno aparecem em momentos de muita diversão e relaxamento ao lado das filhas, enquanto aproveitam um dia no campo. Madalena e Amélia brincam bastante e curtem ao lado dos papais babões. Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a linda família.

“Amo muito”, disparou a atriz Giovanna Lancellotti. “Delícia”, exaltou a influenciadora digital fitness Gabriela Pugliesi. “Sua família transmite uma emoção tão boa! Que Deus abençõe sempre vocês!”, comentou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Yanna Lavigne, Bruno Gissoni e suas filhas.

VIAGEM DE KOMBI

Aventureira, a atriz Yanna Lavigneanunciou nas redes sociais a volta de uma experiência única na companhia da família: viajar a bordo de uma kombi! Recentemente, a mulher de Bruno Gissoni, contou que o projeto está voltando com tudo. "Em 2019 a gente percorria em quatro rodas um sonho num mix de imaterial das coisas que eu tatuei na minha história com o que é mais sensível ao toque, bem terreno mesmo do calor humano, folclores, mergulho em outras realidades", disse ela na legenda da postagem em seu perfil no Instagram.