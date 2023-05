Com cliques românticos, Yanna Lavigne se declara para Bruno Gissoni: "Amo você"

A atriz Yanna Lavine postou fotos trocando carinhos com o marido, Bruno Gissoni, e se declarou para o amado

Yanna Lavigne(33) usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para se declarar para o marido, o ator Bruno Gissoni (36), pai de suas duas filhas, Madalena (5) e Amélia (1).

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou duas fotos em que aparece em clima de romance com o amado, e aproveitou o momento para falar sobre a relação deles.

"Você aceita meu ser dual, ou multifacetado… Ou o que quer que seja não é fácil de lidar e você faz isso com mastreia. Pensando bem… eu também! Amo você, paizinho!", escreveu a artista na legenda da publicação. "Eu aceito você inteira", respondeu Gissoni.

Os internautas elogiaram o casal nos comentários da postagem. "Perfeitos", disse uma seguidora. "Vocês são lindos! Que Deus continue derramando bençãos", escreveu outra. "Casal de milhões", falou uma fã.

Confira as fotos de Yanna Lavigne com Bruno Gissoni:

Reflexão sobre a maternidade

No último sábado, 13, na véspera do Dia das Mães, a atriz Yanna Lavigne, que é mãe de Madalena, de 5 anos, e a pequena Amélia, de um aninho, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as dificuldades da maternidade.

"E veio aí um textão pré-dia das mães. A maternidade traz a transformação que a gente não espera o tamanho da intensidade, não espera por tanto romantismo que a gente é condicionada a acreditar que ela traz. Minha luta diária é caber no ofício, nas metas, no Instagram, lembrar de mim de vez em quando, preservando meu espaço, meus limites, não pirar com a sobrecarga alinhada às críticas, julgamentos, apontamentos."

"É uma delícia ser mãe? É, mas tem muito encaixe pra caber em tantos lugares ao mesmo tempo. A sociedade faz você acreditar que você é limitada o tempo todo. Eu tô reclamando? Tô, mas é tão bom me reconhecer em algum lugar, nem que seja num texto [...]", escreveu ela em um trecho da postagem.

