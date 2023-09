Viúva do doador de Faustão revela detalhes sobre a morte do marido

Viúva do homem que foi o doador do coração de Faustão desabafa sobre o que causou a morte do seu marido

Viúva do homem que foi o doador do coração de Faustão, Jaqueline Boneti relembrou a morte do seu marido, o pedreiro Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos. Em entrevista no programa Domingo Espetacular, da Record TV, ela contou o que causou a morte do seu marido e a decisão de doar os órgãos dele.

Na entrevista, Jaqueline contou que o marido sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) enquanto trabalhava em um apartamento em reforma no litoral de São Paulo no dia 23 de agosto. Ele estava no trabalhando sozinho quando passou mal. Porém, ele só foi encontrado no dia seguinte e estava desacordado. Ele foi resgatado com vida e passou por uma cirurgia no crânio, mas não resistiu. Ele foi diagnosticado com infarto cerebral não especificado e a família recebeu a notícia de que ele não iria se recuperar. Assim, a família aceitou fazer a doação dos órgãos e um dos receptores foi o apresentador Fausto Silva.

Ainda na entrevista, Jaqueline disse que o marido ficou desaparecido quando passou mal no trabalho e acusou as pessoas do apartamento de não procurarem por ele. “Eu achei a coisa mais revoltante da face da terra, porque isso foi omissão de socorro. Como uma pessoa que trabalha em um prédio que tem porteiro, que tem toda a acessibilidade, onde só pode trabalhar até às 18h, não pode ficar com a chave, e ninguém sentiu falta? Ele não poderia ter ficado lá”, afirmou.

Então, ela refletiu sobre a decisão de doar os órgãos do marido, que era uma vontade que ele já tinha expressado em vida. “Eu sou mãe, e imaginei uma outra mãe rindo, mesmo eu aqui chorando”, contou.

Quando Faustão recebeu a doação do coração?

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou pela cirurgia de transplante de coração no dia 27 de agosto de 2023 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está internado desde o início de agosto e seu quadro de saúde era grave. O comunicador era o segundo nome na lista de transplantes de coração.

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz o comunicado da equipe médica. A informação e o boletim foram publicados pela Folha de S. Paulo.