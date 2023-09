Toguro revela que a namorada foi extubada após complicações no parto

Toguro atualiza os fãs sobre quadro de saúde da namorada: ‘Milagre’

O influenciador digital Tiago Toguro surpreendeu seus seguidores ao revelar que sua namorada, Nara Paraguaia, já está se recuperando após o susto com as complicações pós-parto. Ele contou que ela foi extubada na madrugada e está acordada.

“Ela ainda está na UTI. Ela acordou da intubação. Ela recebeu três litros de sangue. Eu nunca vivenciei a importância da doação de sangue. Eu vou doar sangue essa semana”, afirmou ele.

Então, ele contou que a namorada está ansiosa para ficar perto do filho. “A Nara era para ser desentubada amanhã, mas ela acordou hoje. Ela está acordada. O único problema é a ansiedade que ela está para ver o filho. Ela não está dormindo. Ela não conseguiu dormir. E ela tem que dormir para descansar”, afirmou.

Por fim, ele falou sobre o filho, Gael. “O bebê está 100% bem. está suplementando, como não tem leite materno. A Nara ainda não pode ver o bebê”, comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por toguro (@toguro)

O que aconteceu com a namorada de Toguro?

Durante o parto do filho, Gael, a namorada de Toguro, Nara, teve complicações. Ela teve o bebê por meio do parto cesariana, mas enfrentou uma hemorragia. Por causa disso, ela precisou ser submetida a uma histerectomia, que é a retirada do útero, e foi intubada para se recuperar do procedimento. O estado de saúde dela chegou a ser considerado grave, e ela acordou da sedação nesta quinta-feira, 7.

Como funciona a histerectomia?

Na última quarta-feira, 6, Toguro revelou que Nara passou por uma histerectomia e lamentou que o casal não terá a possibilidade de ter outro filho. Segundo o site da rede de saúde integrada DASA, existem três tipos de cirurgia, total, subtotal ou radical, que podem consistir na remoção apenas do corpo uterino, até do útero, ligamentos uterinos e também de parte da vagina; entenda mais detalhes.