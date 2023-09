O que é histerectomia? Entenda a cirurgia que a namorada de Toguro foi submetida

Entenda como funciona a histerectomia, cirurgia que namorada de Toguro foi submetida após complicações no parto de Gael, primeiro filho do casal

Nesta quarta-feira, 6, o influenciador digital fitness Toguro revelou que sua namorada passou por complicações durante parto do primeiro filho do casal, Gael. A influenciadora Nara Paraguaia sofreu uma hemorragia durante o procedimento e precisou ser entubada. Seu namorado contou que seu estado é grave.

Através de seu Instagram, ele pediu orações para a amada e contou que ela precisou ser submetida a outro procedimento cirúrgico para a estabilização de seu quadro. Toguro revelou que Nara passou por uma histerectomia e lamentou que o casal não terá a possibilidade de ter outro filho.

O que é uma histerectomia?

Segundo o site da rede de saúde integrada DASA, a histerectomia é o nome dado para a cirurgia de remoção de útero. O procedimento é comum e pode ser indicado para o tratamento de várias doenças, incluindo cânceres ginecológicos, endometriose, miomas uterinos e menorragias.

Existem três tipos de histerectomia: total, subtotal ou radical. A total consiste na remoção completa do útero, incluindo o corpo e o colo, enquanto a subtotal retira apenas o corpo uterino. Já a radical é mais invasiva e remove o útero, os ligamentos uterinos e parte da vagina.

O caso de Nara Paraguaia continua incerto, e Toguro não revelou qual dos três procedimentos foram realizados em sua namorada. O influenciador também não deu detalhes sobre o motivo da histerectomia ter sido escolhida para o caso da mãe de Gael.

No entanto, segundo reportagem da revista Crescer, a operação pode ser feita em caso de risco de vida da gestante. Isso porque existem casos em que o útero fica muito grande durante a gravidez e o órgão pode ter dificuldade em contrair. Com isso, os vasos sanguíneos do local onde a placenta estava ficam abertos, causando uma hemorragia. A histerectomia pode resolver esse quadro, assim como o de Nara.