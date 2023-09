Toguro atualiza o estado de saúde de sua mulher: "Não merece passar por isso"

Nara Paraguaia, mulher de Toguro, passou por complicações durante parte de seu primeiro filho; influenciador atualiza seu estado de saúde

Nesta quarta-feira, 6, o influenciador digital Tiago Toguro revelou que sua namorada, a influenciadora Nara Paraguaia, sofreu complicações no parto de seu primeiro filho, Gael. Segundo ele, a mãe está em estado grave e precisou ser entubada.

Em seus stories, o influenciador fitness contou que Nara planejava ter um parto normal, mas que não foi possível ser realizado na hora. Durante a cesariana, a influenciadora sofreu uma hemorragia e precisou ser submetida a outra cirurgia.

Mais tarde no mesmo dia, Toguro trouxe atualizações sobre o estado da amada e continua pedindo orações aos seus seguidores. Ele publicou uma foto de seu filho e outra ao lado da namorada. "Hoje era pra ser o dia mais feliz das nossas vidas. A Nara entrou em trabalho de parto a meia-noite, se preparou a gestação inteira pra ter parto normal. Ficou desde a meia-noite até as 11 da manhã tentando ter o nascimento natural, só que por final descobriu que o natural não iria ocorrer. Ela não gostou da ideia de fazer cesariana, não tinha opção. Gael nasceu lindo, forte e bem nitrito", iniciou ele na legenda de sua publicação.

Em seguida, ele contou em detalhes as complicações que a mulher sofreu e as medidas tomadas para estabilizá-la. "Já a Nara passou por complicações, teve hemorragia e está até nesse exato momento em cirurgia. Venho aqui com uma tristeza no coração [dizer] que ela perdeu o útero, não poderá ter mais filhos. Se não tira o útero, não teria chances de sobreviver. Até o momento eu não entendo qual o propósito de Deus, a Nara se doou 100% pro Gael", disse Toguro.

Arrasado, ele pede por boas energias para que sua amada se recupere. "Se Deus fizer isso comigo eu não sei o que será da minha vida. Peço oração de todos, a Nara é uma menina do bem, não merece passar por isso, está entubada nesse momento", finalizou.

Mais cedo, o influenciador deu outros detalhes sobre o que aconteceu com Nara durante a cesariana. "No último segundo do segundo tempo, não fiz parto normal, porque o bebê não estava passando dentro de uma parada lá que eu não manjo. No meio da cesariana colocou os pontos e no final de tudo começou a ter sangramento vaginal, muito, muito. O estado dela é grave", contou.

Confira a publicação: