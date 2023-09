Toguro se desespera após namorada ser intubada após parto do filho: "É grave"

Toguro se desespera após namorada ser intubada; ele pediu orações nas redes sociais

O influenciador digital Tiago Toguro surgiu abalado nas redes sociais nesta quarta-feira, 6, após a namorada ser intubada. Ela sofreu complicações após o parto de Gael, primeiro filho do casal que nasceu nesta quarta-feira, 6.

Em um relato comovente, ele disse que o estado é considerado muito grave. "Deus não pode me castigar desse jeito. A Nara ia ter parto normal, não conseguiu ter parto normal e induziu uma cesariana", disse.

Profundamente abalado, o influenciador afirmou que ela teve uma hemorragia após o parto. "Deus não pode me castigar assim. O bebê nasceu, mas ela está sangrando muito. Deus não pode... Não pode... Nunca pedi para orarem, orem por ela, ela não merece", pediu aos prantos.

Depois, Toguro apareceu com Gael nos braços e voltou a se emocionar. "Olha quem está no meu colo, é o meu bebê, saudável. O sonho da Nara sempre foi e é ter o filho com parto normal, fez todo o processo para ser parto normal. No último segundo do segundo tempo, não fiz parto normal, porque o bebê não estava passando dentro de uma parada lá que eu não manjo. No meio da cesariana colocou os pontos e no final de tudo começou a ter sangramento vaginal, muito, muito. O estado dela é grave, está intubada", contou.

Tiago Toguro é influenciador do meio fitness e faz grande sucesso nas redes sociais, sobretudo com o público masculino. A namorada do rapaz é Nara Paraguaia, influenciadora que também acumula milhões de seguidores.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MTV_FOFOCAS 💣 (@mtv_fofocas)

Influenciador viveu drama em julho

O influenciador digital Toguro ficou dias internados em julho para o tratamento de uma infecção por bactéria. Em um vídeo, ele contou que a infecção atingiu o seu testículo e ele sentiu fortes dores. Inclusive, ele ouviu do médico que correu o risco de ter que arrancar o testículo, mas os médicos conseguiram contornar a situação com medicamentos.

No vídeo, Toguro contou que está bem e sendo medicado. “Há umas três semanas, eu fiquei uma hora andando de moto – não sei se foi isso -, mas eu percebi que no outro dia o meu testículo ficou doendo. Eu não liguei e passou semanas. Ontem, me deu uma dor extrema. Eu falei: 'não vou no hospital'. Eu acordei e até tentei treinar, mas não consegui. Em uma reunião, eu comecei a ter ânsia e quase não consigo chegar no hospital”, disse ele.