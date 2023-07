Toguro revela que correu o risco de ter que arrancar uma parte do corpo: 'Dor extrema'

Internado, Toguro dá detalhe sobre o que o levou ao hospital e revela o que ouviu do médico: 'Era imediato arrancar o testículo'

O influenciador digital Toguro apareceu nas redes sociais durante o seu período internado no hospital para o tratamento de uma infecção por bactéria. Em um vídeo, ele contou que a infecção atingiu o seu testículo e ele sentiu fortes dores. Inclusive, ele ouviu do médico que correu o risco de ter que arrancar o testículo, mas os médicos conseguiram contornar a situação com medicamentos.

No vídeo, Toguro contou que está bem e sendo medicado. “Há umas três semanas, eu fiquei uma hora andando de moto – não sei se foi isso -, mas eu percebi que no outro dia o meu testículo ficou doendo. Eu não liguei e passou semanas. Ontem, me deu uma dor extrema. Eu falei: 'não vou no hospital'. Eu acordei e até tentei treinar, mas não consegui. Em uma reunião, eu comecei a ter ânsia e quase não consigo chegar no hospital”, disse ele.

E completou: “Se eu não venho na hora certa, era imediato arrancar o testículo. Eu nem quis pesquisar a consequência de arrancar o testículo. Estou sendo medicado. Não sabemos qual bactéria que infectou, mas sabemos que ela é de fora. Toda hora eu tomo remédio. Estamos bem”.

A internação dele foi anunciada na quarta-feira, 5, por sua equipe. “Nota: Toguro deu entrada no hospital são Camilo, com fortes dores, fizeram diversos exames e foi constatado uma bactéria. Está internado e tomando medicamento, esperamos a evolução”, diz o comunicado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por toguro (@toguro)

Compadre Washington recebe alta hospitalar

O cantor Compadre Washington recebeu alta hospitalar na última quarta-feira, 5, após ficar 10 dias internado ao passar mal em um show no dia 26 de junho. O artista recebeu tratamento médico em um hospital de Salvador após sentir um desconforto abdominal e passou por exames.

“No início da tarde, ele recebeu alta hospitalar após passar por um período de internação no hospital Mater Dei, em Salvador. Compadre Washington, que havia sido transferido para o hospital após sentir um desconforto abdominal durante sua participação no arrastão dos ambulantes na noite de segunda-feira, 26 de junho, recebeu atendimento médico e passou por uma série de exames. Compadre Washington está em repouso e seguirás as recomendações médicas para sua total recuperação. De acordo com as orientações médicas, o cantor precisará ficar afastado das atividades por pelo menos 10 dias, visando garantir uma recuperação plena e adequada", informaram.

"A decisão de afastamento temporário visa assegurar que Compadre Washington possa se recuperar completamente, priorizando sua saúde e bem-estar, a equipe médica e a produtora Cara de Urso Produções acompanharão de perto seu progresso e, assim que houver novas atualizações sobre seu retorno às atividades, serão divulgadas oficialmente. Nesse período, os fãs do É o Tchan contarão com a energia e talento de Beto Jamaica, que assumirá o comando das apresentações, garantindo que a animação característica do grupo esteja presente nesses eventos. A expectativa éque Compadre Washington possa retornar em breve, renovado e pronto para continuar encantando o público com suas performances memoráveis”, finalizaram.