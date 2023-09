Toguro e Nara Paraguaia: quem é o casal que vive drama após complicações no parto

Toguro e Nara Paraguaia vivem drama; influenciadora está intubada após sofrer hemorragia

O influenciador Tiago Toguro e sua namorada, Nara Paraguaia, estão vivendo um drama. É que o parto da chegada do primeiro filho, Gael, foi complicado e agora a jovem foi intubada e luta pela vida.

O drama foi anunciado pelo influenciador nesta quarta-feira, 6. "Deus não pode me castigar assim. O bebê nasceu, mas ela está sangrando muito. Deus não pode... Não pode... Nunca pedi para orarem, orem por ela, ela não merece", disse ele aos prantos.

Quem é Tiago Toguro?

Tiago Toguro tem mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele é conhecido pelos vídeos de humor e pelas dicas de treinos e musculação, já que é formado em Educação Física e atualmente cursa a faculdade de Nutrição. Nos últimos tempos, ele se envolveu em duas situações que viraram assunto.

Em maio, o influenciador indiciado por homicídio culposo após o atropelamento seguido de morte do motociclista Johny Vieira da Silva. O caso aconteceu em março deste ano, no Rio. Em julho, Toguro também assustou os fãs ao quase perder os testículos. “Há umas três semanas, eu fiquei uma hora andando de moto – não sei se foi isso -, mas eu percebi que no outro dia o meu testículo ficou doendo. Eu não liguei e passou semanas. Ontem, me deu uma dor extrema. Eu falei: 'não vou no hospital'. Eu acordei e até tentei treinar, mas não consegui. Em uma reunião, eu comecei a ter ânsia e quase não consigo chegar no hospital”, disse ele na época.

Quem é Nara Paraguaia?

Agora internada em estado grave, Nara Paragua é influenciadora e está com 25 anos. Ela é seguida por 1 milhão de pessoas nas redes sociais e anunciou a gravidez há quatro meses. "Meu sonho era ser mãe, Deus mandou esse anjinho no momento certo, estamos ansiosos pra te conhecer!", declarou ela na ocasião.

Como está Nara Paguaia?

Também nesta quarta-feira, Toguro apareceu com Gael nos braços e voltou a se emocionar. "Olha quem está no meu colo, é o meu bebê, saudável. O sonho da Nara sempre foi e é ter o filho com parto normal, fez todo o processo para ser parto normal. No último segundo do segundo tempo, não fiz parto normal, porque o bebê não estava passando dentro de uma parada lá que eu não manjo. No meio da cesariana colocou os pontos e no final de tudo começou a ter sangramento vaginal, muito, muito. O estado dela é grave, está intubada", contou.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nara (@naraparaguaia)