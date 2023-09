Toguro diz que erro médico no parto fez com que namorada fosse parar na UTI: 'Um deslize'

Toguro desabafou nas redes sociais sobre o caso e afirmou que falará com os advogados para ver que atitude tomar

Após o susto de ver a namorada ficar em situação delicada de saúde, Toguro voltou ao Instagram para revelar para os fãs que um erro médico fez com que Nara Paraguaia parasse na UTI. Em breve texto publicado nos stories, o influencer ainda explicou que tomará atitudes judiciais contra o hospital.

"O bebê está bem, a Nara está bem, só que agora começa um novo problema. Aconteceu um erro, fez com que a Nara quase não sobrevivesse. Vou me orientar bem e venho aqui com mais precisão sobre o assunto", começou o influencer.

Na sequência, o influencer desabafou: "Um assunto muito delicado está por vir. Ainda não sei qual atitude tomar. Uma vida quase se vai por um deslize. Assunto muito sério, delicado, vou conversar amanhã com a Nara e com o meu advogado pessoal. Não queria entrar nesse assunto até a Nara sair da UTI, e agora ela está se recuperando ao lado do bebê. Ela já sabe e estamos pensando em qual atitude tomar. Assunto delicado e polêmico", explicou Toguro sem entrar em detalhes.

Na última quarta-feira, 6, Nara Paraguaia precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência após complicações no parto de seu filho. A influenciadora digital planejava ter um parto normal, mas precisou passar por uma cesariana, já que o plano inicial não pode ser realizado.

No entanto, a namorada de Toguro sofreu uma hemorragia e precisou passar por uma histerectomia, que consiste na retirada do útero, para lidar com o problema. Após o procedimento, a mamãe ficou internada em tratamento intensivo, onde permaneceu até a noite de sexta-feira, 8.

Após complicações no parto, namorada de Toguro conhece seu filho

Mais cedo nesta sexta-feira, 8, o influenciador digital Toguro revelou que sua namorada, Nara Paraguaia, havia sido extubada e que em breve sairia da UTI. A influenciadora teve complicações no parto de seu filho, Gael, e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

E com a transferência para um quarto de tratamento semi intensivo, Nara teve a possibilidade de conhecer seu filho, dois dias após seu nascimento. Ansiosa, ela esperou pelo momento de encontro com Gael, gravado por Toguro e compartilhado nas redes sociais.

"Olha quem tá aqui, oh! É o primeiro contato que a Nara vai ter com a criança", disse o influenciador fitness ao mostrar o filho esperando pela mãe no corredor do hospital.