Após complicações no parto, namorada de Toguro conhece seu filho: "Minha felicidade"

Internada após sofrer complicações no parto, a namorada de Toguro finalmente conheceu seu filho, Gael; confira o vídeo emocionante!

Mais cedo nesta sexta-feira, 8, o influenciador digital Toguro revelou que sua namorada, Nara Paraguaia, havia sido extubada e que em breve sairia da UTI. A influenciadora teve complicações no parto de seu filho, Gael, e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

E com a transferência para um quarto de tratamento semi intensivo, Nara teve a possibilidade de conhecer seu filho, dois dias após seu nascimento. Ansiosa, ela esperou pelo momento de encontro com Gael, gravado por Toguro e compartilhado nas redes sociais.

"Olha quem tá aqui, oh! É o primeiro contato que a Nara vai ter com a criança", disse o influenciador fitness ao mostrar o filho esperando pela mãe no corredor do hospital. "Ela saiu da UTI, tá no quarto e tá desesperada para ver essa criança aqui."

Em seguida, ele mostrou a namorada à espera do filho em seu quarto, sentada para finalmente receber a criança. "Cadê meu filho? Tô louca pra ver ele!", expressou Nara no vídeo. Pouco tempo demais, Toguro leva Gael até o quarto, onde ele descansou pela primeira vez no colo da mamãe, que estava super emocionada.

Na legenda do vídeo, compartilhado no feed do Instagram do papai, ele fez um texto emocionante sobre o momento. "Vou ver a vida de outros olhos, presenciei um milagre em nossas vidas, obrigado a todas as mensagens e orações. Obrigado Deus, minha felicidade é ver a Nara viva e bem com o Gael. Obrigado Deus, obrigado fellas", escreveu Toguro.

Confira o vídeo:

O que aconteceu com a namorada de Toguro?

Na última quarta-feira, 6, Nara Paraguaia precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência após complicações no parto de seu filho. A influenciadora digital planejava ter um parto normal, mas precisou passar por uma cesariana, já que o plano inicial não pode ser realizado.

No entanto, a namorada de Toguro sofreu uma hemorragia e precisou passar por uma histerectomia, que consiste na retirada do útero, para lidar com o problema. Após o procedimento, a mamãe ficou internada em tratamento intensivo, onde permaneceu até a noite de sexta-feira, 8.