Toguro celebra a melhora do quadro de saúde da namorada: "Presenciei um milagre"

Internada após ter complicações no parto, Nara Paraguaia, namorada de Toguro, tem melhora no quadro de saúde e deve conhecer o filho em breve

Na última quarta-feira, 6, o influenciador digital Toguro revelou que estava passando por momentos complicados. Sua namorada, Nara Paraguaia, foi submetida a uma histerectomia de emergência após sofrer complicações no parto do primeiro filho do casal, Gael.

A influenciadora sofreu uma hemorragia durante uma cesariana, que lhe fez ficar internada na UTI e receber seis bolsas de sangue. Seu namorado havia informado que seu estado era grave, mas Nara continua melhorando progressivamente e deve deixar o tratamento intensivo em breve.

Nesta sexta-feira, 8, em seu Instagram, Toguro atualizou o estado de saúde da amada, que já está andando nos corredores do hospital. Ele contou que ela está perto de ser liberada para um quarto semi intensivo e deve conhecer seu filho assim que for transferida.

Ao compartilhar um vídeo da namorada, andando com o auxílio de uma enfermeira, o influenciador fitness falou sobre o ocorrido. "Esse dia a Nara teve uma hemorragia. Perdeu 3 litros de sangue. Achei que Deus ia levar ela. Pedi, orei, implorei. Deus me ouviu", escreveu Toguro no vídeo curto compartilhado em seu feed.

"EU PRESENCIEI UM MILAGRE", complementou ele na legenda da publicação. E seus seguidores vibraram com a boa notícia e lhe mandaram boas energias. "Força pra vocêsss! Sua família já está abençoada, vai dar tudo certooo", disse a cantora Gabi Fernandes."Parabéns brother graças que venham mais e mais anos juntos. Melhor notícia do dia", comentou um fã.

Mais cedo nesta sexta, Toguro relevou que Nara havia sido extubada de madrugada e que já estava acordada. Ele também afirmou que ela estava muito ansiosa para ver o filho pela primeira vez após o susto.

“A Nara era para ser desentubada amanhã, mas ela acordou hoje. Ela está acordada. O único problema é a ansiedade que ela está para ver o filho. Ela não está dormindo. Ela não conseguiu dormir. E ela tem que dormir para descansar”, afirmou.

Ele também aproveitou para trazer notícia sobre Gael. "O bebê está 100% bem. Está suplementando, como não tem leite materno. A Nara ainda não pode ver o bebê", comentou.