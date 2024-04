Titi Müller fala sobre recuperação após cirurgia na coluna: 'Menos dor'

Ainda no hospital, a apresentadora Titi Müller revelou que a dor na coluna, que sentia há cinco anos, diminuiu após a cirurgia

A apresentadora Titi Müller usou as redes sociais para falar um pouco sobre a cirurgia que precisou realizar em sua coluna no início desta semana. Nesta quinta-feira, 4, ela revelou aos seguidores que ainda está no hospital, mas que já fez uma fisioterapia hospitalar e está conseguindo andar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a irmã da atriz Tainá Müller publicou uma selfie agradecendo o carinho e a torcida que vem recebendo durante sua recuperação. "Êeee deu tudo certo! Obrigada por todas as mensagens de carinho e melhoras. Nem acredito que já, já vou estar correndo e rodopiando de novo por esse mundão", escreveu ela.

Ainda na legenda, a famosa deixou um recado especial para a namorada, Lívia Lobato, que está ao seu lado a todo momento: "Obrigada minha mozona, não vejo a hora de sermos duas senhorinhas gatas que curtem a vida adoidadas entre uma festinha, um hospitalzinho e um spa. Te amo minha véia", se derreteu.

Através de seus stories, Titi Müller comentou um pouco sobre seu processo de recuperação. "É uma cirurgia de coluna e a pós consiste em não carregar peso de forma alguma pelos próximos dois a três meses. Vou fazer fisio mesmo só daqui há um mês, eu fiz uma fisio hospitalar hoje e [está] tudo certo, estou com todos os movimentos", contou a apresentadora.

Recentemente, quando contou que faria o procedimento cirúrgico, ela chegou a comentar que estava apreensiva com a recuperação, uma vez que o filho Benjamin, de quase quatro anos, é acostumado a ficar em seu colo.

Vale lembrar que, em 2018, Titi Müller foi acertada por um balanço e sofreu uma fratura na clavícula, mas não conseguiu realizar a cirurgia após o incidente por conta da gravidez. Ainda na noite de quarta-feira, 3, a apresentadora apareceu nas redes sociais para atualizar seu estado de saúde.

"Estou ótima, de verdade. vou ficar mais uns dias aqui, está tudo sob controle, acho que sexta-feira eu saio. Já estou com muito menos dor do que sentia todos os dias há cinco anos. Viver com dor não é viver", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titi Müller (@titimuller_)

Motivo da cirurgia de Solange Almeida é revelado

A cantora Solange Almeida está longe dos palcos há alguns dias enquanto se recupera de uma cirurgia que realizou no final do mês de março. Agora, o médico que fez o procedimento revelou o que aconteceu.

De acordo com o portal Leo Dias, o médico Antônio Fontes afirmou que ela sofreu uma semi-obstrução intestinal por causa de uma hérnia e precisou ser operada. A artista sentiu fortes dores e foi feito um procedimento de urgência. O médico contou que tudo correu dentro do previsto.

A cantora ainda está com dores na região da cicatriz e precisará continuar em repouso por mais um tempo para se recuperar completamente. Nas redes sociais, ela mostrou uma selfie nos stories e disse que está bem. "Passando para dizer que estou me recuperando bem. Hoje, estive com o Dr. Antônio Fontes, medico que fez a minha cirurgia, ainda preciso ficar quietinha por alguns dias, mas já já estou de volta. Amo vocês, obrigada por todo carinho, mensagens e orações", disse ela.