Motivo da cirurgia de Solange Almeida é revelado. Saiba o que aconteceu

Médico da cantora Solange Almeida revela o motivo para ela ter passado por cirurgia há poucos dias e estar longe dos palcos

A cantora Solange Almeida está longe dos palcos há alguns dias enquanto se recupera de uma cirurgia que realizou no final do mês de março. Agora, o médico que fez o procedimento revelou o que aconteceu.

De acordo com o portal Leo Dias, o médico Antônio Fontes afirmou que ela sofreu uma semi-obstrução intestinal por causa de uma hérnia e precisou ser operada. A artista sentiu fortes dores e foi feito um procedimento de urgência. O médico contou que tudo correu dentro do previsto.

A cantora ainda está com dores na região da cicatriz e precisará continuar em repouso por mais um tempo para se recuperar completamente. Nas redes sociais, ela mostrou uma selfie nos stories e disse que está bem. “Passando para dizer que estou me recuperando bem. Hoje, estive com o Dr. Antônio Fontes, medico que fez a minha cirurgia, ainda preciso ficar quietinha por alguns dias, mas já já estou de volta. Amo vocês, obrigada por todo carinho, mensagens e orações”, disse ela.

Solange Almeida revela planos para engravidar

Durante o programa Encontro com Patrícia Poeta desta sexta-feira, 26, a cantora Solange Almeida compartilhou sobre seus planos de engravidar após o Carnaval deste ano.

"Todo mundo sabe, eu sempre externei essa coisa de ser mãe. Amo ser mãe. Tô me preparando para agora, depois do Carnaval, ser mãe novamente. Está tudo encaminhando, estou fazendo todo o tratamento bonitinho. Já tinha colhido os óvulos há 10 anos, estavam congelados. E agora está o embrião pronto. Se Deus quiser, depois do Carnaval, vou ser mãe aos 50. Vivendo um momento incrível", comentou.

Mãe de quatro filhos - Sabrina, Rafael Almeida, Estrela Sâmara e Maria Esther - Solange explica que esse será o primeiro que terá com o empresário Monilton Moura, com quem se casou em 2020. Patrícia ainda relembrou o aborto espontâneo de bebê da cantora com Monilton. "Vai ser meu quinto filho e vai ser o primeiro do Monilton. Estou me preparando".

"Tem gente que diz: 'Você é louca'. Louca de jeito nenhum. Amo a fase de gerar, ver a barriga crescer, de cuidar. Não deixo ninguém tocar", afirmou.