Titi Müller avisa que passará por cirurgia na coluna: 'Ansiosa'

Preocupada com sua recuperação, Titi Müller avisa que passará por cirurgia na coluna; apresentadora está apreensiva com o pós-operatório

A apresentadora Titi Müller contou que passará por uma cirurgia. Nesta segunda-feira, 01, a artista compartilhou uma selfie para fazer o aviso em sua rede social para os fãs. A ruiva falou que fará uma operação na coluna.

Mãe de Benjamin, de quase 4 anos, a famosa comentou que está apreensiva com a recuperação pois o filho está acostumado a ficar em seu colo. Ela ainda revelou que está ansiosa para o momento e pediu boas energias.

"Faz carinha de quem tá ansiosa demais. Vou operar a coluna amanhã, mandem vibes (boas). Gradicida", escreveu a apresentadora na legenda. Nos stories, ela falou mais. "Eu já estou desde a semana passada no treinamento de como é que eu vou fazer para levantar dessa cama, sem acordar a criança e sem quebrar minha coluna ao meio", comentou.

Em 2022, Titi Müller passou por um procedimento cirúrgico. É bom lembrar que a artista sofreu um acidente em 2018. Na época, a que a artista foi acertada por um balanço e sofreu uma fratura na clavícula, no entanto, não conseguiu passar pelo procedimento após o incidente, principalmente por conta da gravidez: “Engatou gravidez com pandemia, amamentação e vida passando por cima, e agora finalmente posso focar na minha saúde física e mental. Unidos da dor crônica, ‘tamo junto’! Obrigada todas as mensagens de carinho, boas energias, orações e bruxarias. Já estou em casa e tá tudo bem! Agora vai!”, disse ela na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titi Müller (@titimuller_)

Titi Müller anuncia fim do namoro com Lívia Lobato

Setembro ficou marcado como mês oficial dos términos, após diversos famosos anunciarem o fim da relação ao longo do mês. A apresentadora Titi Müller também entrou para lista ao confirmar o fim do seu relacionamento com a relações públicas Lívia Lobato, cerca de dois meses após assumir o namoro.

Através do stories em seu perfil oficial no Instagram, Titi, que costuma ser reservada em sua vida pessoal, anunciou a separação com discrição. A comunicadora republicou uma declaração carinhosa em que a ex-namorada confirma o término: “A vida nos uniu desde o primeiro dia que te vi. Sabia que seríamos parceiras dessa vida”, escreveu Lívia. Saiba mais aqui.