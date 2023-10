Titi Müller anuncia fim do namoro com Lívia Lobato: ‘Parceiras dessa vida’

A apresentadora Titi Müller usou as redes sociais para anunciar o fim do namoro com Lívia Lobato, dois meses após assumir o relacionamento

Setembro ficou marcado como mês oficial dos términos, após diversos famosos anunciarem o fim da relação ao longo do mês. Na tarde do último sábado, 30, a apresentadora Titi Müller também entrou para lista ao confirmar o fim do seu relacionamento com a relações públicas Lívia Lobato, cerca de dois meses após assumir o namoro.

Através do stories em seu perfil oficial no Instagram, Titi, que costuma ser reservada em sua vida pessoal, anunciou a separação com discrição. A comunicadora republicou uma declaração carinhosa em que a ex-namorada confirma o término: “A vida nos uniu desde o primeiro dia que te vi. Sabia que seríamos parceiras dessa vida”, escreveu Lívia.

“Estou contigo como amiga, irmã, ex-namorada e sempre de mãos dadas”, a relações públicas revelou o término, mas fez questão de se declarar para a antiga amada: “Amo essa foto. Te amo”, ela legendou o registro em que aparece dando um beijo carinhoso na testa da comunicadora, que ficou conhecida da ex-VJ da MTV Brasil.

Titi Müller confirma término do namoro com Lívia Lobato

Vale lembrar que Titi assumiu o relacionamento através das redes sociais no dia primeiro de julho deste ano: "Amor é amor", a jornalista escreveu legenda da publicação em inglês e usando emojis de corações coloridos, representando a bandeira da comunidade LGBTQIA+. "A minha gata é muito gata", disse ainda nos stories.

Na época em que confirmou o namoro, Titi ficou chocada com a repercussão do novo relacionamento e usou o Twitter para abrir o coração sobre sua orientação sexual: "Gente eu sempre falei que sou 50% sapatão qual o espanto?”, ela perguntou para os seguidores que ficaram surpresos com a sua bissexualidade.

Titi Müller e Lívia Lobato fizeram procedimentos estéticos juntas:

Alguns dias após assumir o relacionamento, Titi Müller realizou um preenchimento labial, mas o detalhe inusitado é que o procedimento estético foi feito no mesmo dia que sua namorada, a profissional de relações públicas Lívia Lobato, mas sem combinar nada: “Casal que preenche juntas, permanece juntas”, a apresentadora brincou com a situação inusitada.