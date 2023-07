Titi Müller realiza procedimento estético com namorada: ‘A gente não combinou’

Apresentadora e ex-VJ da MTV Titi Müller assumiu recentemente seu relacionamento com Lívia Lobato

Coincidência! A apresentadora e ex-VJ da MTV de 36 anos de idade Titi Müller realizou um preenchimento labial, mas o detalhe inusitado é que o procedimento estético foi feito no mesmo dia que sua namorada, a profissional de relações públicas Lívia Lobato, mas sem combinar nada.

A apresentadora se divertiu bastante com a coincidência em um relato que fez em seu perfil oficial no Instagram, enquanto se exibia ao lado de sua namorada, mostrando os resultados dos procedimentos estéticos.

“Casal que preenche juntas, permanece juntas. A gente não combinou e as duas fizeram um preenchimento no mesmo dia. Inacreditável”, brincou a apresentadora, que aproveitou para elogiar sua namorada, que fez o preenchimento após ser mordida por um cachorro. “Levou 34 pontos de um cachorro que quase arrancou a cara dela e continua essa deusa! Fez um preenchimento para preencher um pedaço da boca, que foi comida pelo cachorro. Ficou super discreto”, disse Titi.

Titi Müller revela relacionamentos com outras mulheres e troca de beijos com apresentadora

“Já falei que namorei mulher algumas vezes. Falo nos stories. Para mim, [a foto] era mais um dia na vida. E a gente está tão na bolha que eu pensei: 'uma mulher beijando uma mulher, falando que está feliz e está tudo certo'”, explicou a apresentadora Titi Müller, durante entrevista. “Você já namorou outras mulheres então?”, perguntou a apresentadora do programa. “Eu já. Um relacionamento. Não foi tão duradoura porque ela se mudou para Los Angeles. Foi um relacionamento que eu não postei, pois ela é uma pessoa ‘panicada’ com qualquer possibilidade de exposição”, relatou Titi.

Então, Titi falou que a foto não foi uma novidade e que já publicou outras imagens beijando mulheres. Aliás, uma delas seria com sua grande amiga e icônica VJ da MTV, MariMoon, com quem revelou já ter ficado. “Já postei 20 mil fotos postando a MariMoon, que parece que é café com leite, mas não é porque a gente já se pegou. A gente não transou. Não rolou, a gente já tinha ultrapassado muito a barreira da amizade naquele momento”, relembrou Titi.

