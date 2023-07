Conheça a nova namorada de Titi Müller: Discreta, Lívia Lobato é 'low profile'

Titi Müller assumiu novo relacionamento neste sábado, 1, após compartilhar foto no Instagram

A apresentadora Thielen Liziane Müller, mais conhecida como Titi Müller, deu o que falar na noite deste sábado, 1º, após assumir um novo relacionamento. Em seu perfil oficial do Instagram, ela compartilhou uma foto beijando Lívia Lobato e oficializou o namoro publicamente. Conheça a seguir a nova namorada da ex-VJ da MTV Brasil.

Lívia é bastante discreta quanto à vida pessoal, e possui pouco mais de 7 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Ao Gshow, Titi Müller afirmou que ela não costuma se expôr no mundo on-line e que as duas pensaram muito antes de publicar a foto na web. "Minha namorada é bem low profile. Pensamos 200 vezes antes de postar uma foto juntas."

A nova namorada da apresentadora trabalha como relações públicas em uma empresa de inteligência cultural. Em seu perfil oficial do Instagram, a namorada de Titi Müller costuma compartilhar cliques de seus animais de estimação, viagens com amigos, paisagens e também publicações comentando assuntos socialmente relevantes.

Na publicação feita para assumir o namoro, Titi Müller, surgiu com a nova namorada e escreveu "Amor é amor", na legenda da publicação. A frase foi escrita em inglês e usando emojis de corações coloridos, representando a bandeira da comunidade LGBTQIA+. "A minha gata é muito gata", disse ainda nos stories. "Meu amô", respondeu Lívia ao repostar.

Na imagem, elas aparecem juntas durante um show do bloco Ritaleena, que homenageia a eterna rainha do rock, Rita Lee. Antes, Titi Müller teve um relacionamento com o músico Tomás Bertoni, músico da banda Scalene. Do namoro dos dois, eles tiveram o pequeno Benjamin, que hoje tem 4 anos. Após o fim do casamento com o músico, ela viveu uma relação com Gentil Nascimento.

