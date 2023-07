Titi Müller se choca com repercussão após assumir namoro com mulher: “Espantada”

Apresentadora Titi Müller fica surpresa com reação da web após assumir publicamente relacionamento com outra mulher

A apresentadora Titi Müller pegou os fãs de surpresa ao revelar o relacionamento com uma mulher, Lívia Lobato, pelas redes sociais no último fim de semana. Mas a ruiva contou que teve uma surpresa maior ainda com a reação da web. É que ela já havia assumido sua sexualidade anteriormente.

Chocada com a repercussão do novo relacionamento, Titi usou o Twitter para abrir o coração sobre sua orientação sexual: "Gente eu sempre falei que sou 50% sapatão qual o espanto?”, ela perguntou para os seguidores que ficaram surpresos com a notícia sobre seu novo namoro.

Na sequência, a apresentadora, que costuma fazer a cobertura de shows e é ex-VJ da MTV Brasil, reforçou sua sexualidade: "Já falei na TV, em entrevista, no Instagram, na família, berrei na janela, buzinei bi bi bi. Tô espantada real com o espanto", Titi escreveu em seu perfil oficial no Twitter.

Pelo Instagram, Titi também agradeceu o apoio e os comentários positivos após assumir sua nova relação: "Estou muito cansada, exausta. Depois eu falo, tem toda uma linha de raciocínio. Mas o que eu queria falar mesmo é muito obrigada por todas as mensagens de amor, carinho e 'seja feliz'. Muito amor recebido com sucesso", ela finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titi Müller (@titimuller_)

Esse é o primeiro relacionamento que a comunicadora assume desde o divórcio conturbado com o músico Tomás Bertoni, com quem tem um filho, Benjamin.

Conheça a nova namorada de Titi Müller:

Em seu Instagram, Titi Müller compartilhou uma foto beijando Lívia Lobato e oficializou o namoro publicamente. Em entrevista ao Gshow, ela abriu mais detalhes sobre o namoro com as relações públicas de uma empresa de inteligência cultural. A apresentadora revelou que a amada é low profile e que elas pensaram muito antes de compartilhar a novidade.