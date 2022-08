Titi Müller passa por procedimento após acidente em 2018: “Fui atropelada”

Apresentadora Titi Müller passa por procedimento e relata situação dolorosa envolvendo acidente em 2018

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 16h10

A apresentadora Titi Müller (35) usou as redes sociais na manhã deste sábado, 13, para contar aos seguidores que precisou passar por um procedimento cirúrgico por conta de um atropelamento que sofreu em 2018, o que lhe causou uma dor crônica.

Em um vídeo, publicado em suas redes sociais, ela explicou que finalmente conseguiu realizar o procedimento. A artista brasileira também contou que fez uma tentativa no ano passado, mas não teve sucesso.

Feliz com o resultado, ela agradeceu o apoio de amigos e fãs e disse que se recuperando em casa: “Em 2018 tive o episódio mais tragicômico da minha vida, fui atropelada por um balanço no palco de uma festa e arremessada de uma altura considerável. Além de 6 pinos na clavícula e perda de memória, ganhei de brinde uma dor incapacitante nessa coluninha com carinha de 45 e ressonância de 80”, escreveu.

Na época, a que a artista foi acertada por um balanço e sofreu uma fratura na clavícula, no entanto, não conseguiu passar pelo procedimento após o incidente, principalmente por conta da gravidez: “Engatou gravidez com pandemia, amamentação e vida passando por cima, e agora finalmente posso focar na minha saúde física e mental. Unidos da dor crônica, ‘tamo junto’! Obrigada todas as mensagens de carinho, boas energias, orações e bruxarias. Já estou em casa e tá tudo bem! Agora vai!”, disse ela.

