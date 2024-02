Susana Vieira posa de maiô com seu cachorrinho e arranca elogios dos fãs

Após aproveitar o Carnaval carioca, Susana Vieira aproveitou a segunda-feira para relaxar com seu cachorrinho e recebeu elogios da web

Nesta segunda-feira, 19, Susana Vieira aproveitou o fim da temporada de Carnaval 2024 para relaxar ao lado de seu cachorrinho. A atriz arrancou elogios nas redes sociais após compartilhar o registro.

Susana posou sorridente enquanto segurava seu animal de estimação no colo, e usava um maiô estampado, viseira e óculos de sol."Eu e Bob curtindo a segunda-feira!!!", legendou ela em seu perfil oficial no Instagram.

Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios. "A mulher mais linda da televisão. Muito sucesso, Susana Vieira", declarou um seguidor. "Lindona como sempre", escreveu outro. "Um corpo e um corpo, né, deusa?", disse mais um.

Alguns seguidores também comentaram que adoravam ver Susana no Carnaval carioca. A atriz marcou presença no Desfile das Campeãs, que aconteceu no último sábado, 17. Durante a folia, a artista revelou que assinou um contrato vitalício com a Globo. "A Globo me deu esse presente. É muito agradecimento. Eu fiz a TV Globo. Agradeço porque criei meus filhos, minha família. Tudo que tenho, veio da TV Globo. Mas é uma forma da Globo me agradecer a tudo que dei a ela", disse ela à Quem.

Susana Vieira chama atenção de Boninho sobre dinâmicas no BBB

A atriz Susana Vieira foi sincerona ao criticar um detalhe no Big Brother Brasil, reality show da Globo. Em participação do MesaCast BBB em janeiro deste ano, que fez um esquenta para a grande estreia da 24ª edição do programa, a artista confessou que fica confusa com as dinâmicas mirabolantes criadas por Boninho.

Após Susana admitir sua confusão, o Big Boss entrou em cena para tentar explicar a dinâmica inicial do programa. Cansada de explicações, a atriz chamou a atenção do diretor com uma dica para a nova edição. "De repente é isso. Para de falar tanto que é primeiro 13 pessoas vão para a Casa de Vidro, daí volta para não sei o que. Não dá pra entender. Faz a coisa correr que a gente entende, porque o visual é melhor do que o falatório", disse ela.

Logo, Boninho justificou o porquê ele sempre precisa explicar suas dinâmicas. "O pessoal reclamou que a gente não explicou nada. Tem que explicar antes", retrucou ele. "Gente, vocês enchem o saco! Não tem que explicar nada", disse Susana, que fez a mesa cair na risada.