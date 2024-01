Susana Vieira chama atenção de Boninho sobre dinâmicas no BBB: "Para de falar"

Em participação do MesaCast BBB, Susana Vieira critica dinâmicas do Big Brother Brasil e chama atenção de Boninho ao vivo; confira!

A atriz Susana Vieira foi sincerona ao criticar um detalhe no Big Brother Brasil, reality show da Globo. Em participação do MesaCast BBB nesta segunda-feira, 8, que fez um esquenta para a grande estreia da 24ª edição do programa, a artista confessou que fica confusa com as dinâmicas mirabolantes criadas por Boninho.

Após Susana admitir sua confusão, o Big Boss entrou em cena para tentar explicar a dinâmica inicial do programa. Cansada de explicações, a atriz chamou a atenção do diretor com uma dica para a nova edição. "De repente é isso. Para de falar tanto que é primeiro 13 pessoas vão para a Casa de Vidro, daí volta para não sei o que. Não dá pra entender. Faz a coisa correr que a gente entende, porque o visual é melhor do que o falatório", disse ela.

Logo, Boninho justificou o porquê ele sempre precisa explicar suas dinâmicas. "O pessoal reclamou que a gente não explicou nada. Tem que explicar antes", retrucou ele. "Gente, vocês enchem o saco! Não tem que explicar nada", disse Susana, que fez a mesa cair na risada.

Confira:

Susana Vieira mandando o Boninho parar de falar muito NA CARA DELE KKKKKKKKKKKK#BBB24#RedeBBB#MesacastBBBpic.twitter.com/FTpr4g7e29 — Matheus (@odontinho) January 8, 2024

Yasmin Brunet chama Vanessa Lopes para resolver "fofocas" do passado

Ainda no MesaCast BBB nesta segunda-feira, 8, o programa soltou as primeiras cenas do BBB 24. Em uma das primeiras imagens divulgadas do reality show, a modelo Yasmin Brunet chamou a influenciadora digital Vanessa Lopes para conversar sobre algumas "fofocas" de seu passado.

No vídeo, a ex-esposa do surfista Gabriel Medina se apresenta aos outros participantes, contando um pouco sobre a sua história."Queria mostrar quem eu sou pela primeira vez. Inclusive, basicamente tudo o que sabem sobre mim é sobre fofocas que aconteceram, não aconteceram, ou aconteceram parcialmente, como sabem ou não", confessou Yasmin.

Ela logo recebeu uma resposta de Vanessa, que se identificou com o relato: "Te entendo". A modelo então chamou a influencer para resolver uma desavença entre as duas, que aconteceu fora da casa. "Inclusive, depois eu preciso conversar com você sobre a nossa fofoca", convidou Yasmin.

Para quem não sabe, o desentendimento entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes aconteceu em 2022, logo após a separação entre a loira e Gabriel Medina. Isso porque a influenciadora acabou se envolvendo com o surfista logo após o fim de seu casamento, o que teria deixando a modelo incomodada.